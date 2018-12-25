首次！台中市長草地就職典禮 民眾席地吃早餐

2018年12月25日 08:49 中時 盧金足

來自台中市的原住民穿上傳統服裝，歡喜出席盧秀燕就職市長盛會。（盧金足攝）

「作伙來呷早餐！」台中市民一早就在綠草地席地享受早餐。（盧金足攝）

台中市第三屆直轄市長宣誓就職典禮開場表演由「大甲愛樂室內樂團」、「飛影舞蹈工作室」合作，以悠揚弦樂結合柔美芭蕾跨界演出，這兩團都是台中在地非常優秀的表演團體。（盧金足攝）

台中市首次的「草地就職典禮」25日上午登場！台中市長當選人盧秀燕與市民相約綠地野餐，一起迎接上任的第一個早安，一早很多市民就台中市政府和台中市議會之間的綠地（市政公園）席地吃早餐與民同樂，歷任台中市長也出席盛會，前台中市長胡志強剛好出國，由夫人邵曉鈴代表出席，恭喜盧秀燕出任第三屆台中市長，也是直轄市首位女市長。

接地氣！市民才是主角！有別於傳統在市府大禮堂舉辦就職典禮，盧秀燕就職典禮移師戶外綠地，邀請市民朋友一起來參加這次別具意義的就職活動。新任市政團隊不穿傳統的西裝禮服，而是改穿牛仔褲休閒輕鬆的服裝，首長們與民眾一起席地而坐。

典禮從今天上午八時開始，很多民眾七點就來卡位，在草地舖上野餐墊，周遭地有廿攤台中地在地的早餐車拚經濟，民眾觀賞舞台表演及就職儀式零距離。

台中市第三屆直轄市長宣誓就職典禮開場表演由「大甲愛樂室內樂團」、「飛影舞蹈工作室」合作，以悠揚弦樂結合柔美芭蕾跨界演出，兩團都是台中在地非常優秀的表演團體。

也邀請民間傳統文化的鼓陣及舞獅熱鬧現場，鼓陣由著名的「九天民俗技藝團」演出，舞獅則是邀請「光正國小—醒獅隊」、「國立台灣體育大學—舞獅隊」接連上陣展現台中活力。

市長就職典禮也播放歌曲《隱形的翅膀》，歌曲可傳達出盧秀燕身為「媽媽市長」的意境，她會勇敢捍衛台中市民的權益，用看不見的翅膀保護大家，並期待振翅高飛，帶領台中飛往更好的方向。

「歡迎市民朋友一起來觀賞就職典禮共享榮耀！」盧秀燕強調「與民同在」的理念，這樣的草地就職典禮別具意義，真正的主角是台中市民，新的市府團隊將以民意為依歸，擬定接地氣，為台中市的未來打拚。

(中時 )