史上最強城市行銷！韓國瑜就職搭愛之船出場

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中時

高雄市長韓國瑜就職典禮25日早上登場，8點20分他在夫人李佳芬陪同下，從棧貳庫搭上愛之船出發，沿著高雄港前進愛河畔，途中亞洲新灣區美景盡收眼底，約莫搭乘35分鐘抵達會場，現場有原住民舞蹈等多組表演團體暖身，上千貴賓提早抵達等候，上萬民眾也屏息以待這場史上最受矚目的高雄市長就職典禮。

韓國瑜今天難得西裝筆挺，搭配酒紅色領帶及西裝小背心，右邊坐著夫人李佳芬，一改平日低調脂粉未施形象，今天盛裝打扮，以一席典雅藍色長洋裝亮相，加上紅色口紅點綴，氣色看起來相當不錯，全程笑咪咪，倒是韓國瑜臉色有些沉重，但沿途看到熱情民眾在岸邊，也揮手、拱手一一致意。

韓國瑜搭乘8號太陽能愛之船，象徵高雄發大財，航程有隨扈同行，同時有另艘備用船、1艘媒體船，旁邊有多艘救生艇待命。途中，愛河兩岸不斷有民眾高舉國旗揮舞，主辦單位也空拍機全程紀錄，將亞洲新灣區美景及海洋流行音樂中心等建設通通印入眼簾，為高雄城市做了最強行銷

韓國瑜一行人約莫8點55分靠岸，現場有高雄市交響樂團演奏，韓國瑜接著步行邁向舞台區，民眾雖在管制區外，依舊難減熱情，試著伸長手要求握手，或拿起相機捕捉這歷史性的一刻，全場疾呼「市長好」，現場媒體也擠到爆，韓到場時與前代理市長許立民握手致意，直到9點03分才正式入席。

(中時 )

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