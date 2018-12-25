燕子來了!盧秀燕就職台中市第三屆市長

2018年12月25日 09:24 中時 盧金足

盧秀燕25日宣誓就職台中市第三屆直轄市長。（盧金足攝）

台中市第三屆市長25日舉行就職典禮，新任台中市長盧秀燕接下卸任市長林佳龍的市長印件信，成為台中市直轄市首位女性市長，監交人行政院政務委員張景森表示，台中市發展一棒接一棒，台中會成更棒，新任台中市長盧秀燕發表《富強美好台中 就從現在開始》就職宣言，強調沒有人能阻止她拚經濟的決心，要讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

卸任市長林佳龍說，有點滿足又有點難得的輕鬆，四年時間把八年功課完成，像學生提早寫完考卷甜蜜的重擔，問他下一站去那裡？他說「台中是我永遠的家」，280萬市民都是我的家人，「和盧市長有競爭但那是階段性」未來會體驗和介紹台中的美好。

盧秀燕發表就職宣言《富強美好台中 就從現在開始》表示，這是台中市有史以來，第一次把市長宣誓就職典禮由室內改為戶外舉行。這樣安排是因為她認為，市民才是這場就職典禮的主角，人人可以參與，這是大家的就職典禮。

「市政一棒接一棒！」盧秀燕說，「我們要感謝佳龍市長、歷任縣市長為台中市所做的奉獻和努力」。城市的進步，是林佳龍、歷任縣市長和所有偉大市民共同累積而成，台中的巨輪正在前進中，盧秀燕受鄉親託付，接下市政下一棒，要繼續奮勇向前。

未來四年，我們要拚經濟、拚經濟、再拚經濟！因為很重要

，所以講三次。她會強力執行我在競選時所提出的「台中富市3」經濟政見，也就是前店、後廠、自由港三大策略，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來。

盧秀燕表示，台灣的經濟形勢非常嚴峻，我們一定要團結一心，目標一致，共同拚經濟，讓在台中的每位鄉親不要為生活擔憂。未來四年沒有人可以阻止我全力拚經濟的決心，這是她未來四年最重要的任務之一。

「台中好山好水好人才，但是這幾年，我們城市的災難就是空汙！」盧秀燕說，團隊刻意把就職典禮選在戶外舉行，就是宣誓決心，我們要全力對抗空汙、改善空汙。我們有權利在戶外，自在地呼吸新鮮空氣；我們的孩子，不必因為空氣不好而取消體育課。

未來四年，她會強力整治空汙，絕不妥協，請支持秀燕，做她的後盾，重建台中清淨美麗的家園，不只空氣要乾淨，政府也要廉潔、陽光透明。

盧秀燕強調，她從政23年，始終清廉自持。身為市長，一定會要求台中市政府團隊的操守及紀律，並且重視民意和公民參與。

「秀燕是媽媽市長，我也會花比較多的心力在老弱婦孺政策上，使老弱婦孺的鄉親有所依靠，受到妥善照顧」，她說，教育和文化是台中城市競爭力最重要的基石，一定要重視，不可以用過度現實的角度去衡量績效，反而要加強相關的政策和預算，深化台中的教育文化底蘊，這是秀燕未來施政的重要信念。

盧秀燕說，台中是我們的家園，鄉親就是家人，在自己家園服務，照顧家人更快樂、更光榮的事，未來四年，她的團隊會全力以赴，全力衝刺，「建設富強美好的大台中，讓我們從現在開始！」

(中時 )