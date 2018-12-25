黃偉哲宣誓就職 要求市府團隊上緊發條

2018年12月25日 09:18 中時 洪榮志

台南市政府25日在永華市政中心西拉雅廣場舉行第三屆市長宣誓就職典禮，新任市長黃偉哲從卸任代理市長李孟諺的手中接下印信，承諾做一位「守護文化、守護環境、守護市民」的市長。黃偉哲還強調，新的市府團隊沒有蜜月期，更不會有磨合期，從今天開始市府團隊要上緊發條，全力以赴，一定讓市民過得更好。

上午的就職典禮全程簡單隆重，由臺邦獨奏家樂團、西拉雅Onini樂團及瑞復大小聲鼓隊的表演揭開序幕，行政院政務委員陳美伶擔任監誓人，黃偉哲也帶領新任市府團隊及各區區長宣誓就職，現場還頒發里長當選證書，宣布所有民選首長正式上任為台南市民服務，參與觀禮的貴賓包括歷任縣市長、市政顧問、民意代表、文化團體及後援會。

黃偉哲表示，他將帶領市府團隊實踐施政5大願景，包括：讓台南市在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；最後則是扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

黃偉哲也期許新的市府團隊要疼惜鄉土、苦民所苦；並強調，就職典禮完成後，他將進辦公室批核第一份公文，公文內容就是要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案。另外，他也體會市民在納稅上的負擔，承諾在財政健全的前提下，市府會著手規畫輕稅方案。

卸任的李孟諺除再度感謝市民支持外，也為黃偉哲獻上祝福。他表示，黃市長帶領的新市政團隊，為實務經驗豐富的各界菁英，相信新團隊將秉持「穩定求創新」的理念，擘畫未來台南發展的城市願景，共同為市政努力。

(中時 )