NBA》明夏離開勇士？杜蘭特坦言錢很重要

2018年12月25日 09:29 中時電子報 盧品青

不論勇士隊如何籠絡，他們大概很難留住杜蘭特(Kevin Durant)了，他即將在明年夏天加盟尼克隊的流言也迅速傳開。杜蘭特沒辦法一一澄清，於是他在《雅虎體育》的廣播節目上公開表示：「沒有人可以拉我入隊，一切都由我自己決定。」

杜蘭特的意思是勇士在2016年強力招攬，才讓他毅然離開雷霆，今後不會再發生這種事。更重要的是杜蘭特表明總冠軍不再是他的唯一目標，他想要盡可能獲取最大的肥約，這也幾乎宣告他無法留在團薪爆炸的勇士。

兩座總冠軍、兩座FMVP，加上本季還有機會三連霸，杜蘭特已經不需要再為爭冠委屈自己，30歲的他決定開始存大錢了。杜蘭特生涯累積薪資總計1.6億美元，扣掉菜鳥合約，平均年薪大約2000萬美元，自然配不上他的身價，本季只是他頭一次領到3000萬美元。

美媒《The Athletic》指出紐約尼克隊打算全力競標杜蘭特，不管多貴都要買，也就是志在必得。杜蘭特現在追求的無非是三樣東西：媒體目光、鈔票，還有天下第一的頭銜。前兩樣正是尼克隊最豐富的資源。至於他和隊友格林(Draymond Green)的衝突，只是給他離隊多添一個藉口而已。

前勇士董事魏斯特(Jerry West)當時告訴杜蘭特：「如果你來勇士，人們會注意到你得分以外的才華。因為勇士已經有很多得分好手，大家會驚豔你展露出的籃板和防守能力。」魏斯特是對的，杜蘭特距離天下第一愈來愈近，但要獲得外界肯定，他還是得離開勇士才行。

(中時電子報)