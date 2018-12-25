魏揚攻占行政院被訴 要法官迴避審理

魏揚4年前因太陽花攻占行政院被起訴，今日開庭他與律師在高院外抗議，要求法官迴避審理。(林偉信攝)

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行政院促轉會代理主委楊翠的兒子魏揚，4年前因太陽花攻占行政院被起訴，台北地院判他無罪，檢不服提上訴，魏揚不滿上周高院傳喚當天在場包括方仰寧在內的警官到場，今日開庭他與律師在高院外抗議，要求法官迴避審理。

促轉會委員尤伯祥律師則是「提醒」本案審判長陳筱珮25日是「行憲紀念日」，應訴訟指揮應符合法定程序，陳女的在訴訟上已明顯偏頗、無法中立，他要求陳女自請迴避，律師也已聲請陳女迴避審理。

「323攻占行政院」案源於魏揚與黑島青陣線部分成員，夥同其他占領立法院的學運社團人員，於103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。

4年前群眾攻占行政院事件，檢方共起訴132人，蔡英文總統上台後行政院撤告，但仍有21人無法撤回公訴，台北地院判魏揚無罪，但陳姓等被告涉犯妨害公務等罪，則分別被判刑有期徒刑3月至5月，得易科罰金，檢不服提上訴。

高院上周傳喚方仰寧等人作證引發魏揚及律師不滿，律師團在22日向高等法院聲請合議庭應迴避審理此案，他們並在25日開庭前召開記者會，批評合議庭心證偏頗，對當事人充滿敵意，審判長訴訟指揮，多次違反刑事訴訟法。

(中時 )

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