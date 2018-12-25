客人嗆「這麼趕是有人死？」服務生哭：我爺爺明天頭七

2018年12月25日 09:34 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

真的要將心比心！一名餐廳外場女服務生發文哭訴，用餐時間到請客人離開，遭到抱怨餐廳趕人太快，其中一名客人對原PO脫口說出「你們這麼趕，是家裡有人死了嗎？」，未料原PO近日真的適逢爺爺過世，讓她忍不住衝往廁所痛哭「我爺爺明天頭七！」

這名外場服務生在《Dcard》發文表示，工作的餐廳限制客人用餐2小時，當天晚上因為客滿，餐點又是現點現做，所以都是希望提早點餐，才不會飯還沒吃完離場時間就到了。

原po表示，當某桌客人離場時間已到，她詢問客人需不需要打包，遭到反應餐廳急著趕客人，觀感不佳，其中客人A語氣客氣地請原PO向餐廳給予意見，「我們去過其他有限時間的親子餐廳，可是我們都不會覺得被趕，可是在你們這裡就會」，但另一位客人B則顯得口氣不耐煩，「對啊到底在急什麼啦，在急什麼啦！」

客人B繼續激動講「覺得就是感覺問題啦，如果是你帶著小孩來吃飯一直被催你會爽嗎，人還是要將心比心啊。」，客人A也跟著附和「一直被趕真的不太好。」，原PO虛心接受客人意見，但還沒道歉完，客人B突然冷不防爆出一句「你們這麼趕，是家裡有人死了嗎？」，讓原PO頓時眼淚潰堤，另一名客人也傻眼，連忙安慰她。

原PO表示，她的爺爺最近過世，隔天就是爺爺頭七，聽到客人的話她立即衝到廁所痛哭，整理好情緒再跑到客人面前解釋「小姐剛剛不好意思，但我哭不是因為你們這樣說我們餐廳，而是我家真的有人過世。」，讓客人A好尷尬，客人B卻還是若無其事。

原PO說，聽到客人那句話，腦海頓時浮現爺爺身影。網友忿忿不平表示，「為什麼講那種話還能吃的那麼安心」、「有夠不尊重人的」、「看完三把火上來的同時又很鼻酸」、「爺爺會不捨你為不值得流淚的人傷心」。

(中時電子報)