彰化縣長就職 王惠美呼籲：建設不分藍、綠

2018年12月25日 10:03 中時 吳敏菁

彰化縣長王惠美今天就職，特別漂亮。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美今天就職，魏明谷展現風度，給予恭喜，也呼籲縣府團隊輔佐。（吳敏菁攝）

彰化縣政府25日舉行第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮，彰化縣長王惠美在環保署長代署長蔡鴻德的監交下，從卸任縣長魏明谷手中接下印信。王惠美承諾將便捷彰化交通路網，打造南北兩條捷運，活化五大交流道特定區土地，呼籲建設不藍、綠，追求幸福、進步的彰化是所有人共同的目標。

今天交接典禮，冠蓋雲集，蔡鴻德肯定魏明谷推動綠電、打造地下水道，恭喜王惠美得到眾多鄉親的支持，經承擔縣民的期待，打造幸福的彰化。

魏明谷卸任致詞，提出3個感謝和3個感動，感謝鄉親的支持和優質縣府團隊的推出了許多政績。

王惠美接任致詞，提出打造彰化的期許，表示將實踐一軸一環雙樞紐，活化交流道土地，建設國際時尚流行中心、花卉拍賣中心、爭取國際文化遺址再造鹿港等。

王惠美最後並指出，彰化縣連續兩年統籌分配款都是倒數第一名，呼籲中央建設不分藍、綠，要挹注更多的經費創造彰化就業機會，打造幸福宜居的城市。

隨後，卸任、新任縣長紛紛一起合影，魏明谷在王惠美和民眾的歡送下離開會場，鄉親也依依不捨。

緊接著王惠美上縣長室，簽屬第一份公文。

(中時 )