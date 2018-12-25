基市長就職　林右昌：要永遠覺得自己不夠好

2018年12月25日 09:55 中時 張穎齊

基隆市長林右昌今（25）日在市府出席就職典禮。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今（25）日在市府出席就職典禮，文化部長鄭麗君也受邀前來，林右昌表示，基隆沒有樂觀的條件，但也沒有悲觀的理由，要持續向前奮鬥邁進，即便有很多市民給予很高的肯定，但他仍秉持「要永遠覺得自己不夠好」，必須加倍、加倍、再加倍努力，讓基隆提升到另一個層次。

林右昌表示，在現在的市府團隊耕耘努力下，基隆有了更好踏板，可以邁向幸福與未來，這是我們最大期許與願望；這4年市府做了很多事，有很多市民給我們很高的肯定，但即便如此，我們還是要覺得自己永遠做不夠好，必須遠努力、永遠不懈怠。

「不放過小小改變的機會！」林右昌說，基隆面臨的挑戰是無窮且艱鉅，若不把握機會之窗，我們就會將流失機會，雖然我們已經做很多努力貢獻，但還是不夠快、不夠好；台灣與基隆的未來發展，並沒有捷徑與特效藥，只能一步步累積，不放過任何一個小小改變機會，才能讓基隆提升到另一層次，然後交棒給下個團隊。

「從政不是我從小的志願。」林右昌感性地表示，踏上政治這條路都是機緣巧合，在這裡要特別感謝父母，他其實很少跟父母說謝謝，他來自平凡的家庭，另外也要感謝岳父岳母，以及最要感謝的是太太吳秋英，太太一直都很反對他從政，但卻一路默默支持，他不會讓大家失望的。

(中時 )