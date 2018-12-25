被葉俊榮突襲 政院要究責 網轟：還在演戲

教育部長葉俊榮（圖）24日指出，勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖/中央社）

友善列印
中時電子報

昨日教育部長葉俊榮突公開宣布，同意由管中閔擔任台大校長，但在宣布前兩小時才告知行政院長賴清德，行政院秘書長卓榮泰痛批葉俊榮「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，將追究相關責任。對此，網友批，「扮黑白臉，葉揹黑鍋」也有網友說，「兩個都要離職的人在演戲」。

政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯·尤達卡)指出，賴清德院長是在昨天下午1點，接到葉俊榮簡訊通知「即將做些決定」，賴清德也告訴葉俊榮，希望他「審慎思考、事關重大」。但大約隔了一個小時，教育部隨即發出採訪通知，預告在3點要舉行「台大校長遴選進度說明記者會」，記者會上葉俊榮對外正式宣布，「勉予同意」聘任管中閔為台大校長。

消息傳出後，綠營人士均感到錯愕，黨政高層更形容，遭到葉俊榮「突襲」，行政院祕書長卓榮泰更說，「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，未來除了要釐清原因，將追究相關責任。

對此，網友表示，「挺葉部長為所當為」、「扮黑白臉，葉揹黑鍋」、「行政院秘書長可以痛批教育部長？好大的官威」、「兩個都要離職的人在演戲」、「一堆公務員跟名人陪葬了，賴清德還在演」、「沒有取得黨的同意，要究責」、「究責？是要究拖到現在才同意的責嗎？」，更有網友轟，「說好的尊重教育部呢？」、「不知珍惜還想糟蹋人家」。

(中時電子報)

文化報報》花博必追兒童局—《山… 跨年夜颱風來亂？吳德榮：影響台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。