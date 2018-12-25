被葉俊榮突襲 政院要究責 網轟：還在演戲

2018年12月25日 10:11 中時電子報 陳煌祥

昨日教育部長葉俊榮突公開宣布，同意由管中閔擔任台大校長，但在宣布前兩小時才告知行政院長賴清德，行政院秘書長卓榮泰痛批葉俊榮「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，將追究相關責任。對此，網友批，「扮黑白臉，葉揹黑鍋」也有網友說，「兩個都要離職的人在演戲」。

政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯·尤達卡)指出，賴清德院長是在昨天下午1點，接到葉俊榮簡訊通知「即將做些決定」，賴清德也告訴葉俊榮，希望他「審慎思考、事關重大」。但大約隔了一個小時，教育部隨即發出採訪通知，預告在3點要舉行「台大校長遴選進度說明記者會」，記者會上葉俊榮對外正式宣布，「勉予同意」聘任管中閔為台大校長。

消息傳出後，綠營人士均感到錯愕，黨政高層更形容，遭到葉俊榮「突襲」，行政院祕書長卓榮泰更說，「完全棄行政倫理於不顧，令人遺憾」，未來除了要釐清原因，將追究相關責任。

對此，網友表示，「挺葉部長為所當為」、「扮黑白臉，葉揹黑鍋」、「行政院秘書長可以痛批教育部長？好大的官威」、「兩個都要離職的人在演戲」、「一堆公務員跟名人陪葬了，賴清德還在演」、「沒有取得黨的同意，要究責」、「究責？是要究拖到現在才同意的責嗎？」，更有網友轟，「說好的尊重教育部呢？」、「不知珍惜還想糟蹋人家」。

(中時電子報)