侯友宜上任 提三支箭全力為市民

侯友宜從朱立倫手中接下印信，正式成為新北市長，他強調第一天就要上手，沒時間給團隊休息。(葉德正攝）

友善列印
中時

侯友宜25日從朱立倫手中接下印信後，走馬上任成為第三屆新北市長，侯友宜致詞時提上任後三件必須馬上做的事，包括簡政便民、行動治理與智能城市，強調所有團隊成員必須「先接地氣，才有正氣」，全力為新北市民解決事情，不能辜負市民期望。

侯友宜說，從今天開始他要承擔四百萬新北市民安居樂業的責任，他一定全力以赴，在所有團隊奠下的基礎，開創更遠大、更有創新，讓新北市未來有更好的日子。

侯友宜感謝進入朱立倫團隊，看到這個城市的進步與改變，包括市民廣場竹筍變成國際觀光客最喜歡的耶誕樹，他更邀請所有人給朱立倫熱烈掌聲。

侯友宜強調，他向新北市民保證，他不是一個說空話的人，他一定會拿出腳踏實地一步一腳印，在朱立倫打下基礎上，一步一腳印變得更好，讓新北是未來有更遠大的未來全力拚。

侯友宜提上任後要馬上做好的三件事，第一「簡政便民」，包括招商一條龍服務，公務人員有很多時候礙於法令保守心態做事，他不管在建設就該讓市民很快速達到，他不只是設一個窗口溝通平台，他會跟局長到你的辦公廳，聽你報告完立即解決，該改就改，侯友宜會馬上立即做，簡政便民不是口號，是一種快速解決問題的展現。

侯友宜說，第二「行動治理」要所有團隊跟市民「接地氣」，新北市城鄉差距很大，要解決的問題不一定一樣，首長第一天上班穿布鞋只是一個象徵，要跟市民黏在一起，像是路邊攤維持生計小店面，要想辦法替他們解決，要有同理心，強調有地氣才有正氣，接地氣才會接到正氣。

最後「智能城市」，如何跟全球各城市接軌，要每位團隊成員當各國世界的「任意門」，網路代替馬路，用新設群方式，年輕人創意思維創造智慧城市，更重要要跟兩岸發展更緊密嶄新關係，讓城市交流因新北兩岸緊密度，創造兩岸雙贏。

(中時 )

影》就職演說出自余光中詩 韓國… 驚艷全場！韓冰穿著鏤空改良式旗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。