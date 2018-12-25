侯友宜上任 提三支箭全力為市民

2018年12月25日 10:35 中時 葉德正

侯友宜25日從朱立倫手中接下印信後，走馬上任成為第三屆新北市長，侯友宜致詞時提上任後三件必須馬上做的事，包括簡政便民、行動治理與智能城市，強調所有團隊成員必須「先接地氣，才有正氣」，全力為新北市民解決事情，不能辜負市民期望。

侯友宜說，從今天開始他要承擔四百萬新北市民安居樂業的責任，他一定全力以赴，在所有團隊奠下的基礎，開創更遠大、更有創新，讓新北市未來有更好的日子。

侯友宜感謝進入朱立倫團隊，看到這個城市的進步與改變，包括市民廣場竹筍變成國際觀光客最喜歡的耶誕樹，他更邀請所有人給朱立倫熱烈掌聲。

侯友宜強調，他向新北市民保證，他不是一個說空話的人，他一定會拿出腳踏實地一步一腳印，在朱立倫打下基礎上，一步一腳印變得更好，讓新北是未來有更遠大的未來全力拚。

侯友宜提上任後要馬上做好的三件事，第一「簡政便民」，包括招商一條龍服務，公務人員有很多時候礙於法令保守心態做事，他不管在建設就該讓市民很快速達到，他不只是設一個窗口溝通平台，他會跟局長到你的辦公廳，聽你報告完立即解決，該改就改，侯友宜會馬上立即做，簡政便民不是口號，是一種快速解決問題的展現。

侯友宜說，第二「行動治理」要所有團隊跟市民「接地氣」，新北市城鄉差距很大，要解決的問題不一定一樣，首長第一天上班穿布鞋只是一個象徵，要跟市民黏在一起，像是路邊攤維持生計小店面，要想辦法替他們解決，要有同理心，強調有地氣才有正氣，接地氣才會接到正氣。

最後「智能城市」，如何跟全球各城市接軌，要每位團隊成員當各國世界的「任意門」，網路代替馬路，用新設群方式，年輕人創意思維創造智慧城市，更重要要跟兩岸發展更緊密嶄新關係，讓城市交流因新北兩岸緊密度，創造兩岸雙贏。

(中時 )