宜蘭縣首位女縣長林姿妙正式上任

2018年12月25日 10:56 中時 胡健森

在上千名觀禮人員的見證下，林姿妙宣讀縣長就職誓詞。（胡健森攝）

宜蘭縣第十八屆縣長宣示就職暨交接典禮25日上午9點準時舉行，在擔任金管會主委顧立雄監交下，林姿妙從代理縣長陳金德手中接下了縣長印信，正式成為宜蘭縣第一位女縣長，林姿妙延續選戰期間的訴求，她一定會帶領縣府團隊，與宜蘭縣民一同拚經濟，也將與花蓮、台東合作，打造「經濟黃金廊道」，共同行銷農業及觀光，吸引人潮及錢潮，帶來龐大的商機。

這場就職交接典禮在宜蘭運動公園體育館舉行，上千位受邀來賓及民眾前往觀禮，氣氛相當熱鬧，整場典禮歷時僅半個小時；林姿妙在致詞時表示，宜蘭縣是非常純樸的地方，擁有好山、好水、好人情，她上任之後，將會致力解決宜蘭縣的財政困難，一步步針對經濟、交通、建設、老人福利、教育問題做妥善的處理，也希望大家一起團結合作，打拚出「宜蘭好生活」，讓所有縣民都能過好生活。

林姿妙表示，她一定會引進大量商機，在合情、合理、合法前提下，推動宜蘭縣的產業發展，並且讓民眾感受到政府做了哪些事，不負人民的託付，更讓全台灣都知道宜蘭人的韌性，她也將與花蓮、台東合作，建立「經濟黃金廊道」，聯手大力行銷農業、觀光，積極推廣農、漁業，加強政府的照顧，提高農民的投資報酬率，不再那麼辛苦。

卸下代理縣長一職的陳金德則細數他這一年多來包括農地政策、國中會考制度變更、縣政府組織改造等諸多政績表現，他表示，這13個月的努力，與縣府團隊打了漂亮的一仗，是他個人感到最為光榮、快慰的職務經歷，如今他又要遠行離開宜蘭，但仍會經常回到故鄉宜蘭，「我會再回來」。

(中時 )