林洲民深夜發文稱被逼退 柯P否認：這是溝通過程

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前北市都發局長林洲民昨深夜又在臉書PO文，除對過去4年局內同仁的付出說感謝，還直言自己的確是被逼退的，而兩大主因就是公宅執行不力，以及他在大巨蛋都審找遠雄麻煩；不過，市長柯文哲今早受訪時還是否認，強調哪有什麼逼退不逼退，這都是溝通的過程。由於柯第一任期內，許多首長都是與柯文哲不歡而散，自稱「柯粉」的林洲民多次爆出自己被逼退，也讓外界對柯「帶兵風格」再次打上問號。

林洲民昨天做完任內最後一天工作，深夜他在臉書PO文，先是感謝一局二處1055位夥伴，這4年充實、光榮、值得珍惜，自己曾是認為公部門停滯不前的建築師，但這4年和各位一起打拚，發現大家和市民一樣，努力又拚命讓這個城市變更好。

但接著他話鋒一轉，再次表示「我，的確，是被逼退的」，林說「和我溝通的11樓同仁，必須說實話，要我離開的兩大主因是:1.公宅執行不力，以及2.大巨蛋都審；我，找遠雄麻煩，以上的原因，我已在12月23日13：40到14：50，和柯P說清楚了。我，代表都發局1055人，無法接受。」最後林洲民說，尊重府方安排，之後會持續在不同領域為台北奮鬥。

此篇PO文，是繼林洲民周日凌晨在臉書PO文怒批府內有「趙友友」企圖換掉他，以尋求大巨蛋趕快通過都審後，再次在臉書PO文指自己被逼退，期間，也有網路媒體貼出林洲民和友人Line截圖，在在直指市府內確實有人數度和他「溝通」，盼勸退他。

不過，柯文哲也繼周日晚間否認因為大巨蛋案換掉林洲民，今再次表示，這是溝通過程，哪有什麼逼退不逼退？

新任都發局長黃景茂受訪時則稱，對於林局長說自己被逼退，他不便置評，大家都是為了台北能更好、大巨蛋能好好處理；黃也表示，北市府和遠雄有契約關係，雙方未來要好好談一談如何雙贏，其次，安全也很重要，防災與疏散如何達到安全的標準，他會在1月3日都審之前，再好好深入了解一下。

(中時 )

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