市長給問嗎？賀盧就職公民團體集結提問

20個公民團體選在市長就職日，在台中市府會園道間高喊「市長，給問嗎？」，盼心市長回應過去為解決的諸多議題。(林欣儀攝)

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慶賀台中市長盧秀燕25日就職，20個公民團體上午聚集在府會園道間，高喊「市長、議員，給問嗎？」，他們強調，過去4年有許多環保、政治或教育等議題未獲得解決，今天盼將這些問題交付給新任市長盧秀燕，未來4年將持續監督、盼問題能獲得解決。

市長就職日適逢西洋耶誕節，公民團體代表扮演的耶誕老公公拿起大禮物袋，逐一將各團題提出的問題發送給公民團體，期許這些議題未來能一一解決。

「市長、議員，給問嗎？」包括人本教育基金會、中台灣公民行動陣線及主婦聯盟、台灣青年基金會等20個公民團體代表，25日上午聚集在府會園道間，向另一頭正在就職的盧秀燕高喊各自問題，他們說，選舉期間曾透過網路提出諸多議題，但盧秀燕位參與，希望她就任後能具體回應民意。

好民文化行動協會理事長楊宗澧指出，這場活動不是要抗議，是希望「提問」，在就職日提出問題，盼透過新的市長與議會提出解決方案，以議會運作來說，過去市民請願權力不彰且議會錄影錄音辦法不完善，未來盼能解決。

中台灣公民行動陣線許淑惠、黎明幼兒園長林金連也到場關注土地議題。許淑惠問，盧秀燕未來是否會延續卸任市長林佳龍的「未登記工廠清理計畫」及「10公頃以上土地自辦重畫部與核定」等政策；林金連則提出東勢山城科技園區、東豐快速道路計畫等，呼籲盧秀燕應審慎評估土地議題。

此外，包括性別平等、學生權益及環境保護等議題，各團體一一提問，他們強調，盼盧秀燕能嚴肅回應民間團體訴求，未來也會持續監督問政。

(中時 )

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