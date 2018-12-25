桃園市長鄭文燦就職演說：做好做滿、心無懸念

2018年12月25日 10:22 中時 甘嘉雯

鄭文燦。（甘嘉雯攝）

順利連任的桃園市長鄭文燦25日宣誓就職，在市民廣場舉行就職典禮，流程比照4年前，簡單不鋪張，「做好做滿、心無懸念」，他會讓大家在每個角落看到桃園。

鄭文燦及團隊就職、批下新任期的第一份人事公文後，發表長達半小時的就職演說，向市民朋友報告未來4年桃園發展願景，同時祝福桃園升格4周年。

內政部長徐國勇擔任監誓人，對於進行中的交通建設、尤其是桃園市民卡的推行相當讚揚。

鄭文燦表示，要讓桃園轉大人、三支箭，教育文化體育等建設轉型，選舉前他出了一本書《鄭文燦模式》，要用更多元跟包容，這本書是紀錄也是他的成長歷程，不只是記錄四年從政，也是在講一個人生的哲學，「是幫我們遇到挫折、遇到失敗的時候，永不放棄；在苦難中仍然可以繼續追求理想，當我們成功的時候要講求包容」。

「我大概當市長的第一天，就決定要放棄教條、壓力，做好一個市長，SEVEN ELEVEN 早上7點到晚上11點全年無休。」

鄭文燦說，4年來跟桃園的市民沒有距離，創造了一個鄭文燦模式，還正在創造一個新的桃園模式，讓桃園成為台灣經濟發展的火車頭，讓桃園成為帶動成長進步的亮點城市。

三支箭包括桃園航空城、亞洲矽谷、軌道建設等，在第二屆任期當中，會帶領我們的國家、更多的產業，因為桃園是成為一個智慧城市。

鄭文燦表示，選舉已經結束要放下一切，沒什麼不能構通。未來府會關係會合作，建設桃園。

同時邀請桃園市立國樂團、敦青舞蹈團、復興三光國小合唱團演出，新內閣團隊宣誓亮相，展現桃園的多元、團結、魅力。

(中時 )