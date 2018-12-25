楊冪離婚爆有第三者 拖2年簽字離婚45億飛了！

2018年12月25日 10:27 中時電子報 吳品瑤

中國大陸人氣紅星楊冪與香港男星劉愷威當年奉女成婚，婚後兩人人氣不減反增，也因為工作忙碌而在這4年多的時間裡頻傳婚變，然雙方屢次否認，直到上周六兩人共同發聲明宣布和平分手，未來將以家人的關係共同撫養女兒「小糯米」，而有傳兩人離婚導火線是第三者介入，昨劉丹也鬆口回應，答案卻是耐人尋味。

楊冪、劉愷威離婚，過去一先一後分別傳出與主持人張大大密遊日本、緊貼大胸千金等疑似偷腥的傳聞，又被挖出熱議，也傳兩人會離婚，正是因為第三者所致，然據港媒報導，劉愷威爸爸劉丹昨現身，雖未正面回應傳聞，但卻鬆口表示：「好多人都是這樣講，總之2人都很好、都沒事」，還透露孫女由阿公、阿嬤照顧，生活沒問題。

而有鑑於楊冪婚後不久便傳婚變，有名自稱楊冪鐵粉網友的人，自前年起便以「楊冪今天和劉愷威離婚了嗎」為名新創微博帳號，時刻替楊冪夫妻婚姻破局倒數，甚至放話「待你離婚之日，就是我改名之時」，等了足足568日，還真讓她等到楊冪夫妻離婚。

至於楊冪離婚後，身家財產的狀態如何？據傳楊冪身家高達200億，除了演藝收入外，得歸功於她的聰明理財，據悉她名下有9間公司，市值最高的莫過2015年跟富商曾嘉、趙若堯等人合資的「嘉行傳媒」，然該公司今年估計縮水10億人民幣(約45億台幣)，對照楊冪如今的婚姻狀態，被說根本感情、事業兩失意。

(中時電子報)