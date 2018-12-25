陳思宇當觀傳局長拿幾分？議員爸陳建銘：90分

陳思宇（右二）卸職後首日在議員父親陳建銘（圖右）的陪同下，一起前往社中街市場掃街拜票。（李依璇翻攝）

友善列印
中時
陳建銘受訪時表示，給過去任職觀傳局長的女兒打90分。（李依璇攝）

代表白色力量出征北市立委輔選的陳思宇爭議不斷，卸職後首日在議員父親陳建銘的陪同下，一起前往社中街市場掃街拜票，媒體詢問陳建銘給過去任職觀傳局長的女兒打多少分，陳建銘笑說陳思宇盡心盡力，表現也可圈可點，「給90分！」

陳思宇宣布投入選戰後，陳建銘今首次與女兒同台拜票，陳建銘說，年輕人參政有辛苦的地方，這一次的選戰由陳思宇負責操刀，經營規畫都由她發想，他只是在旁邊擔任顧問、幕僚，「年輕人總是要走出自己的一條路，不能夠一直待在在長輩的陰影下」。

另外，他也強調，就算選舉結果不如意，「也不可能回歸市府！」立委補選沒有選上，就會立刻參與明年的立委選舉，「不會有退路，就是繼續經營，現在選完沒選上，就是明年繼續選」，有比較才知道誰做得比較好，既然參選了，就不會再回市府任職。

值得注意的是，對手何志偉數小時後也將來到社中街市場掃街拜票。對此，陳建銘則說，事先並不知道，但選戰各憑本事，而且選舉是一樁喜事，不需要搞得烏煙瘴氣。

陳建銘進一步指出，這次選舉不會做看板、旗子，「大家都知道，保證金20萬或許是一個門檻，但真正的門檻是選舉的經費，選舉花了大把經費，那政治人物是否還能為民眾盡心盡力，還是為財團服務？」似乎暗酸在士林大同區插滿競選旗幟的何志偉。

(中時 )

臺大校長遴選案　葉俊榮：堅持做… 韓國瑜就職後受訪 天馬行空拋議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。