韓國瑜就職後受訪 天馬行空拋議題因著急還錢

2018年12月25日 10:28 中時電子報 邱珮畇 、中時 劉宥廷 、中時

高雄市長韓國瑜25日在愛河邊舉行就職典禮，隨後轉往一旁的國賓飯店以在地特色小吃宴請共襄盛舉的貴賓；圖為韓國瑜受訪。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜25日在愛河邊舉行就職典禮，隨後轉往一旁的國賓飯店以在地特色小吃宴請共襄盛舉的貴賓；韓國瑜受訪表示，不少人都講他天馬行空、胡思亂想，這就是他對高雄的著急，講白了許多民選縣市長興趣最大就是土地，但他一點興趣也沒，滿腦子就是想如何行銷、發展高雄。

媒體問到賽馬場、愛情產業鏈等構想是天馬行空？韓國瑜指出，幕僚們勸他多做少講，不過這就是他的習慣，也是他對高雄相當著急，不少民選縣市長興趣最大是土地，他則是一點都沒興趣，整天想是怎樣讓高雄賺錢，所以會不斷拋出這些議題。

韓國瑜說，高雄面臨3000億負債，如何發展高雄突破這困境，請大家從不同角度來思考，重點是這些高市府會採BOT或交叉持股，不會花到錢；像是行銷高雄已開始起步，上週已有人到新加坡，兩三天前也有到馬來西亞，只要能做的我們都在做。

韓國瑜表示，當市長的腦袋很清楚，東西賣出去，人進得來，還是不夠的，只能圖個溫飽，一定要在石化、鋼鐵、高科技等產業上加上力度。此外，有媒體問到韓之前提到兩岸政策是否要中央跟著地方走？韓則說，並沒有要取代中央的軍事、外交、國防，而是人民要過好日子，這訊息希望中央要重視，只要碰觸到兩岸問題，希望中央能尊重地方。

韓國瑜說，對於愛情產業鏈甚至是賽馬產業，高雄市政府都不準備花錢，唯一要花的是中英文雙語教育，可能會花一點，其他都可以用BOT、參股。現在最重要的是蛋白區，東西趕快賣，蛋黃區人要吸引近來，但即使東西賣出去人進來也只能溫飽而已，還是要在產業加重力度，才能確保高雄有滿漢全席、大魚大肉。

三立記者詢問，韓國瑜就職典禮被爆料由高雄市府各局處配合的費用，總額超過300萬元，可能將動用第二預備金支應。韓國瑜表示自己不知情，新聞局長王淺秋表示，高雄市政府支付的經費僅98萬，其他是市長自己掏腰包，三百萬傳聞子虛烏有，不知從何而來。

三立記者繼續追問韓國瑜如何看待這爆料，韓國瑜說交接小組當初在討論就是為了行銷高雄，所以想出辦在愛河，根本沒有想要走一條奢華之風，不夠就自己掏腰包，就很單純，後面什麼錢他也搞不清楚。

韓國瑜說，他現在所在的國賓飯店，未來三個月客房全滿，昨天晚上這麼多人潮。就跟當初思考的一樣，推廣高雄，推廣愛河，這個就職典禮應該有他具體的貢獻。

(中時電子報)