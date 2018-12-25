非禁即入 中國全面實施市場准入負面清單制度

2018年12月25日 10:30 工商 賴瑩綺

新華社報導，中國25日公布「市場准入負面清單（2018年版）」，全面實施市場准入負面清單制度，負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。國家發改委有關負責人表示，這一重大制度創新，有利於發揮市場在資源配置中的決定性作用，真正實現「非禁即入」。

清單主體包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了177項，具體管理措施減少了288條。

其中，禁止准入類事項4項。分別是法律法規明確設立的與市場准入相關的禁止性規定，「產業結構調整指導目錄」中禁止投資和禁止新建的項目，以及「禁止違規開展金融相關經營活動」、「禁止違規開展互聯網相關經營活動」。對於禁止類事項，市場主體不得進入，行政機關不予審批。

許可准入類事項共147項，涉及國民經濟行業20個分類中的18個行業128個事項，「政府核准的投資項目目錄」事項10項，「互聯網市場准入禁止許可目錄」事項6項，信用懲戒等其他事項3項。對於許可准入類事項，由市場主體提出申請，行政機關依法依規作出是否予以准入的決定，或由市場主體依照政府規定的准入條件和准入方式合規進入。

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