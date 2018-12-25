責任賦予的時刻 徐榛蔚將與鄉親共創幸福花蓮

2018年12月25日 10:54 中時 范振和

花蓮縣長徐榛蔚簽下第一份公文，表示這是責任的開始。（范振和攝）

在行政院農委會副主委陳吉仲（中）監交下，縣府祕書長顏新章（左）將印信交給新科縣長徐榛蔚（右）。（范振和攝）

花蓮縣第一位女縣長徐榛蔚宣誓就職。（范振和攝）

「這是責任賦予的時刻，很高興再次大聲唱起我們的國歌。」花蓮縣長徐榛蔚接下縣長印信後，痛批「東廠」還在操弄、抹黑，搞得人心惶惶，她在簽下第一份公文就職視事公告後，強調將與鄉親共同打造幸福、美麗的花蓮。

今天上午縣長交接就職典禮，代理縣長蔡碧仲未出席，現場不少人高唱國歌，在行政院農委會副主委陳吉仲監交下，縣府祕書長顏新章將印信交給花蓮第1位女縣長徐榛蔚，場面簡單隆重。

徐榛蔚說，她很高興站在 國父遺像面前，看到 國父規畫的建國方針跟建國方略，人盡其才、物盡其用、地盡其利、貨暢其流，希望打造一個如同 國父的建國方略、建國大綱的方向，讓我們的民主、民生經濟都能昌盛，相信這是邁向幸福快樂的第一步。

「選舉已經結束，所有的風風雨雨，相信都應該要停歇。」但徐榛蔚說，她很詹憂，在這兩個禮拜來，無論是「東廠」或是所謂的附隨組織，還不斷操弄、抹黑，讓府內不安定。花蓮的未來需要大家團結努力，花蓮的未來佈滿了荊棘，唯有攜手同心，縣府內外33萬鄉親一起來努力，花蓮才會更加美好、更加進步。

徐榛蔚也盼陳吉仲，能為台灣的鄉親以及農友謀求最好的農特產品出路，以及在中央極力的為民生經濟打拚，深信只要人有其信念，以及中心思想，不畏風雨，不畏惡權，這就是為人最重要的使命。

陳吉仲首先稱讚蔡碧仲3個月代理縣長期間，依法行政、行政中立、開源節流，包括處理推銷農產品、日出香榭大道等政策，帶領縣府團隊展現新氣象，施政受到大家肯定。他也稱讚徐榛蔚在立院時期，是非常照顧農民的縣長，期待就任後，很樂意全力配合，讓農民增加收入。台灣正面臨許多挑戰，高齡化、社會經濟結構改變，如何提高大家的收入，讓整個經濟有更好的發展，期許徐縣長和執政團隊全力以赴，為花蓮縣民謀求更大權益。

(中時 )