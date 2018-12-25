柯小內閣又現綠營人才 綠委陳明文子出任副發言人

2018年12月25日 10:31 中時 張潼

繼來自台中市府的黃景茂、張治祥出任北市都發局與地政局長，又有綠營色彩的人才進入台北市長柯文哲小內閣。北市府今早宣布，除學姊黃瀞瑩、小牛柯昱安外，另找來現任台灣世代智庫副執行長陳冠廷擔任副發言人，引發關注的是，陳冠廷是民進黨立委陳明文兒子。陳未來除分擔發言工作，也將協助柯有關政策議題研擬。

北市府表示，前副發言人林筱淇請辭後，副發言人懸缺迄今，為強化協助媒體服務及對外發言工作，經徵詢多位人選，確定由黃瀞瑩、柯昱安、陳冠廷等三位出任副發言人一職，未來將會協助發言人劉奕霆對外說明市府各項重大政策。

黃瀞瑩是倫敦大學金匠學院政治傳播碩士，曾擔任ETtoday政治線記者；柯昱安是台北科技大學電機工程系學士，曾擔任新頭殼記者；陳冠廷則是東京大學公共政策研究所公共政策學碩士，曾擔任日本國立社會保障・人口問題研究所訪問學者，現職為台灣世代智庫副執行長。

其中，黃、柯之前在柯市長選舉期間協助社群及新聞輿情工作，跟柯市長有一定默契，對於市政議題和行政作業也有相當的熟悉度，陳冠廷則將協助柯市長有關政策議題研擬工作。

今就職典禮後，柯文哲被問到這番人事安排是否頗有白綠交流的味道？柯表示，北市府用人最大特人就是沒管過去背景，只有看適不適合，難道一定要問出身跟來歷嗎？至於有3位副發言人，他也認為沒差，因為以後身兼發言人、觀傳局長的劉奕霆，應該會把發言人工作交出來，副發言人也算是儲備訓練。

柯文哲還稱，自己連陳明文見都沒見過，「他（指陳冠廷）是誰介紹的，好問題，我不知道。」不過柯也說，陳冠廷學經歷都很好，我看絕對比他爸爸更厲害，而且北市府是很好的訓練環境。

媒體追問，已有3位首長都來自綠營，是否人才庫還是在民進黨？但柯文哲仍說， 用人沒有哪一營，社會局長還是以前胡志強競選總部副發言人，沒在管他之前怎樣的。

(中時 )