高市議長選舉，國民黨許崑源重掌議會

新任高市議長許崑源。（林宏聰攝）

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高雄市議會66名議員24日上午宣誓就職後，立刻進行議長、副議長選舉，今年首度施行記名投票，國民黨許崑源以38票勝出，重回議長寶座，他強調未來要秉持議會監督職責，市府好的政策全力支持，萬一做不好，議會也會嚴格監督；副議長選舉稍後即將開始。

許崑源表示，暌違4年再選上議長，感覺很熟悉，未來會秉持為民喉舌責任，韓國瑜市府政策若能對市民有利，議會絕對支持到底，但如果市府做不好，議會也不會留情，一定嚴格監督。

本屆各政黨共3組人參選正副議長，分別是國民黨許崑源、陸淑美，民進黨李喬如、陳慧文，時代力量2位當選議員也不缺席，林于凱、黃捷宣布搭檔參選。

前年立法院修《地方制度法》，將縣市議會正副議長選舉改為記名投票，今年首度施行，過去「諜對諜」氣氛已不復見，加上本屆國民黨取得33席半數席次，差距懸殊，輸贏事前幾無懸念，今日投票過程一如預期相當平順，不過議員賴文德、康裕成共2張選票因墨水沾染，經現場認定，分別投給許崑源、李喬如。

選舉結果，許崑源除國民黨籍議員票數全拿之外，還獲得親民黨、無黨團結聯盟、無黨籍共5席支持，以38票當選議長，民進黨李喬如獲得26票、時代力量林于凱拿到2票；副議長方面，稍後即將開始進行投票。

第3屆高市議會政黨席次洗牌，國民黨共拿下33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍2席。

稍早，議會由最資深議員陸淑美帶領議員當選人，推舉本屆得票率最高的議員當選人黃柏霖擔任第3屆議會成立大會主持人，與全體議員共同宣誓，在高雄地方法院院長陳中和擔任監誓人之下，66位議員已全部順利完成宣誓。

(中時 )

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