張麗善就職演說：以「雲林良品」打出品牌

2018年12月25日 11:07 中時 周麗蘭

張麗善就職演說表示未來將以「雲林良品」打出品牌。（周麗蘭攝）

張麗善（左）牽著婆婆的手上台拍照時說「我是我婆婆，在家管我的婆婆啦！」老人家開心揮手。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善25日宣誓就職，她在就職演說強調，不會在同溫層裡取暖、找人才，更不會在小圈圈裡做決策，將把握每一個讓雲林上場的機會，以「雲林良品」打出品牌。

張麗善穿著雲林家庭出身、美國名服裝設計師吳季剛的作品就職，包括前縣長許文志、已故縣長廖泉裕之夫人許恆慈、奧運金牌得主許淑淨觀禮。

張麗善演說表示，誠懇感謝李縣長及縣府團隊過去四年來的努力，然而雲林仍有許多挑戰亟待我們解決，雲林縣因為土規劃及中央資源分配的不當，造成自主財源有限、人口外流老化、農工商產業結構失衡、農地發展受限、基礎建設嚴重不足，以及在網路新時代資訊不對稱的數位落差。

張麗善表示，面對挑戰將本著雲林人堅韌務實、善良純樸、勤奮向上、不輕言放棄的精神，不會自我設限，不會在同溫層裡取暖、找人才，更不會在小圈圈裡做決策。

張麗善強調，她是民意代表出身，為民服務是她的天職，未來團隊服務沒有藍綠、更沒有黨派立場，把握每一個讓雲林上場的機會，讓雲林做主角，未來的四年雲林被看見、被關心、被重視、甚至能夠被依賴。

(中時 )