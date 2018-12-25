新竹縣長交接 邱鏡淳交給楊文科

2018年12月25日 11:01 中時 莊旻靜

楊文科宣誓就職第18屆新竹縣長。（莊旻靜攝）

卸任縣長邱鏡淳在親友支持下，離開縣府。（莊旻靜攝）

卸任縣長邱鏡淳（左三）、新任縣長楊文科（左二）與親友共同出席交接典禮。（莊旻靜攝）

新竹縣政府今天舉辦第18屆縣長宣誓就職交接典禮，由行政院客家委員會主委李永得擔任監誓人，卸任縣長邱鏡淳將印信交接給新任縣長楊文科，楊文科致詞時也表示，儘管超越邱鏡淳不容易，但會盡力做到邱鏡淳任內未竟之事，並兌現選前政見，會「說到做到」。

邱鏡淳致詞時指出，截至24日為止，為新竹縣降低負債95億，也一圓父親邱泉華對他的期許，一共擔任9年的縣長。李永得也表示，邱鏡淳任內新竹縣人口持續增長，向中央爭取預算建設新竹縣，顯現其政績。

邱鏡淳任內興建學校，帶動工商發展，中國醫藥大學新竹附設醫院也在15日開幕，守護縣民健康，儘管任內因垃圾等各項議題，「得罪不少人」，不過也積極任事，解決此事。

楊文科致詞時，推崇邱鏡淳的政績「可能很難超越」，但會盡力完成邱鏡淳任內未竟之事。楊文科競選時，即以「拚經濟、重文教、享福利」及「老中青幼通通照顧」為口號，連孩子都會對他說「說到做到」，他一定會立即兌現選前政見，包含老人年金、營養午餐補助、里鄰長津貼等。

典禮吸引數百人前往參與，將縣府大禮堂擠得水洩不通，邱鏡淳也說，希望支持他的人也能同樣的支持楊文科，楊文科向國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、前縣長范振宗等人表達感謝，前縣長林光華也出席交接儀式，楊文科也特別致謝。

邱鏡淳在其妻古素珍及家人的陪伴下，離開新竹縣政府，楊文科則前往縣長室簽署第1份公文，2人也將前往新竹縣議會，出席議員就職典禮。

(中時 )