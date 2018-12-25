南大附小參訪善化糖廠 用嗅覺認識糖業史

南大附小彩虹斑馬志工隊25日上午舉辦「糖」主題戶外教育課程，邀請吉貝耍國小及光復實小進行校際交流，學童參訪佳里區清代復古糖廍及114年歷史的善化糖廠，並實際參觀工人將甘蔗熬製成黑糖歷程，加深對台灣糖業文化認識。（李其樺翻攝）

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南大附小彩虹斑馬志工隊25日上午舉辦「糖」主題戶外教育課程，邀請吉貝耍國小及光復實小進行校際交流，學童參訪佳里區清代復古糖廍及114年歷史的善化糖廠，並實際參觀工人將甘蔗熬製成黑糖歷程，加深對台灣糖業文化認識。（李其樺翻攝）
南大附小彩虹斑馬志工隊25日上午舉辦「糖」主題戶外教育課程，邀請吉貝耍國小及光復實小進行校際交流，學童參訪佳里區清代復古糖廍及114年歷史的善化糖廠，並實際參觀工人將甘蔗熬製成黑糖歷程，加深對台灣糖業文化認識。（李其樺翻攝）
南大附小彩虹斑馬志工隊25日上午舉辦「糖」主題戶外教育課程，邀請吉貝耍國小及光復實小進行校際交流，學童參訪佳里區清代復古糖廍及114年歷史的善化糖廠，並實際參觀工人將甘蔗熬製成黑糖歷程，加深對台灣糖業文化認識。（李其樺翻攝）

南大附小彩虹斑馬志工隊25日上午舉辦「糖」主題戶外教育課程，邀請吉貝耍國小及光復實小進行校際交流，學童參訪佳里區清代復古糖廍及114年歷史的善化糖廠，並實際參觀工人將甘蔗熬製成黑糖歷程，加深對台灣糖業文化認識。

指導老師陳怡均表示，佳里區頂廍里清代復古糖廍有榨甘蔗用的石硨和4個煮糖用的孔明鼎，有助於學生認識清代用牛隻轉動石硨，工人將甘蔗放入2座石硨中榨汁，甘蔗汁再倒入孔明鼎中熬煮黑糖的製糖歷程。

隨後三校學童轉往善化糖廠參觀，糖廠人員利用割蔗機採收甘蔗，再利用壓榨機4次榨汁，再經過數十小時熬煮製成二號砂糖，學童沉浸在黑糖香氣中，充分了解現代機械製糖和古法人工製糖的差別，另外學童也親手DIY翻炒黑糖，感到趣味無窮。

南大附小校長許誌庭表示，台灣糖業早期在出口經濟上占相當重要地位，教師透過縝密的課程規畫，帶領三校學生體驗從甘蔗到蔗糖的完整製糖過程，透過現場體驗讓學生能對課本講述的台灣糖業加深認識，是一場具創意性的戶外教育。

(中時 )

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