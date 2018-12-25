就職典禮青農迎接 翁章梁上任首天就兌現假牙政見

2018年12月25日 11:03 中時 張亦惠

翁章梁今就職。（張亦惠攝）

由衛福部長陳時中作為監誓人，縣長張花冠將印信交給新任縣長翁章梁，完成交接。（張亦惠攝）

立委陳明文（左）及縣長翁章梁。（張亦惠攝）

嘉義青農拿著農產在縣府門口迎接翁章梁。（張亦惠攝）

前縣長張花冠。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁25日早上就職，除有青農拿著農產在門口等待外，以往縣長跟在縣長後面的縣府主管變成嘉義的青農，隨後才是各級主管，從前縣長張花冠手中接過印信，完成交接，依照往例簽署第1張公文，翁章梁上任首天馬上兌現假牙政見。

立委陳明文、蔡易餘、前副縣長林美珠及縣府各級主管皆到場，由衛福部長陳時中作為監誓人，縣長張花冠將印信交給新任縣長翁章梁，完成交接。

張花冠表示，如果高雄是又老又窮那嘉義縣就是「更老更窮」，自己上任以來面對各項困難，包括嘉義縣只有蛋白區沒有蛋黃區 等等，用女人的美容來舉例，就是要「先抗老再回春」，是自己任內9年所做的，相信翁章梁縣長未來也有能力可以做得更好，自己謝任了「不是終點，是嘉義另一個起點」。

翁章梁致詞時說，選上以來最開心的就是台灣菸酒董事長吳容輝願意回嘉義縣擔任副縣長，未來要帶領嘉義勇敢轉型，需要縣府同仁、大家的支持，也與縣府同仁約法三章，要清廉不貪污、堅守工作本分、團結，勇敢面對嘉義縣的困境，未來要做產業佈局，讓嘉義人才留下來，也向全世界招攬人才，「勇敢轉型、創新嘉義」。

依照往例翁章梁就職典禮完上樓簽署第1張公文，以往縣長第1張簽的都是人事，但他認為，人事對縣民來說較無感，因此第1張簽的就是兌現假牙的政策公文。

(中時 )