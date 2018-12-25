許立明穿牛仔褲跟韓國瑜交接 遭轟：故意羞辱典禮

2018年12月25日 10:57 中時電子報 邱珮畇

高雄代理市長許立明今則穿著牛仔褲、休閒西裝跟韓國瑜交接。許立明今日穿著也被網友砲轟故意羞辱典禮。(FB截圖)

今年4月前高雄市長陳菊（中）即將北上接任總統府祕書長，高市府20日舉行交接典禮，陳菊將市長印信交給代理市長許立明（右），當時許穿著全套西裝打領帶。（資料照/王錦河攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「市長宣誓就職典禮」，新任市長韓國瑜率領執政團隊，宣誓就職。（黃國峰攝）

韓國瑜今宣誓就職，有別於以往招牌藍襯衫，今日他穿著整套西裝打領帶十分莊重。高雄代理市長許立明今則穿著牛仔褲、休閒西裝跟韓國瑜交接。此前高雄代理市政府連番修理韓國瑜近一個月，並爆出交管5天爭議。許立明今日穿著也被網友砲轟故意羞辱典禮，輸到連條領帶都沒有。

高雄市政府25日在愛河畔舉行「市長宣誓就職典禮」，在行政院政務委員監交下，卸任代理市長許立明將印信交給新任市長韓國瑜。韓國瑜今日穿著十分正式，穿三件式紳士西裝，以往穿著休閒的他也難得打上領帶。市長夫人李佳芬、立委許淑華、女兒韓冰以及網路小編都穿著禮服、旗袍出席，十分用心，市政團隊也都穿著正式西裝。

有別於韓國瑜團隊的正式西裝、旗袍，高雄市代理市長許立明今穿著休閒西裝、牛仔褲，未打領帶，一身輕便出席跟韓國瑜交接印信。台中市長盧秀燕今日就職，從盧秀燕開始到市府團隊，大家未著傳統的西裝禮服，而是改穿牛仔褲休閒輕鬆的服裝。但盧秀燕是全體團隊統一穿著，且台中今日交接典禮特地移師戶外綠地，大家綠地席地而坐。許立明的與眾不同，則是被網友認為故意羞辱典禮。

臉書社團「韓國瑜後援會」粉絲輪番砲轟許立明「休閒級代理市長」、「小鼻子小眼睛，沒有度量，這就是冥燼洞」、「沒水準又沒風度，還穿牛仔褲👖可悲」、「他是自取其辱」、「假哭代理市長穿的太隨便了吧。明顯故意的，但是這樣只是凸顯他的low。」、「穿著牛仔褲的二愣子!」、「輸到連條領帶也沒有，有够失禮，民退黨你們也太看不起自已了！」、「穿睡衣好了~回去睡覺吧！」、「有穿拖鞋嗎?還是打赤脚?啊民退黨的水準就這樣啊!」、「故意的，不尊重典禮 很差勁的思維」、「一.二個小時的就職典禮穿一下西裝是會死喔.今天這樣穿歷史留名了.」、「在就職典禮交接印信上，竟穿著牛仔褲！」、「真是個沒格調的人啊！」

此前一個月，高雄代理市府輪番修理韓國瑜，代理市府的新聞局長張家興用市府新聞稿罵韓國瑜被造神「真噁心」；就職典禮前爆出交管5天爭議；黑函爆料抹黑韓國瑜花三百萬甚至動用預備金辦就職典禮；代理市長許立明22日還自爆沒收到邀請函，心裡不太舒服，一度猶豫要不要出席就職典禮。

(中時電子報)