彰化縣長王惠美上任 簽屬第一份公文發布人事命令

2018年12月25日 11:05 中時 吳敏菁

彰化縣長王惠美完成宣誓就職典禮後，到縣長室簽屬上任後第一份公文，就是發布副縣長和部分局處長的人事命令，王惠美強調人事調整以府內為主，除了基於縣政無縫接軌，更重要的是公務人員為國家所用，不應隨黨派更替，加上對土地、專業熟悉度，能用最快速度，找出彰化的亮點。

王惠美表示，先公布兩個副縣長，第一位還在中央任職，未來將負責專業部分，「改造彰化、翻轉命運」就由他負責，第二位在對外為主體，請到洪榮章，是原南投縣黨部秘書長，他也曾在臺中、彰化都任職過。

民政處長賴致富是員林市公所主秘，財政處長陳燕惠，教育處由民政處長陳逸玲接任，文化局由前簡任祕書張雀芬擔任，消防局由前局長蕭嘉政回任，行政處長蔡松輝，農業處陳炳森、社會處長王蘭心、機要祕書是國會辦公室陳柏村。計畫處暫緩，經綠處由建設處長劉玉平擔任。

祕書長仍由賴振溝擔任，異動主要以府內為主，人事主要還是以現任為主體，以3個月時間，觀察專業度和對這塊土地的熱情，進行後續的調整，強調用人絕對唯才。

王惠美也表示，彰化縣的財政，審計室統計的負債是261億，但尚有些基金運作，實際上赤字是404億，財政不是很充盈的情況下，一定要中央協助，局處長必須專業，極力來爭取中央補助，未來會開源節流，該花的會花，未來活動會精緻會，發揮最大效益，不會遍地開花，把該省下來人事、活動經費，作為未來建設的一部分。

至於是否繼續推動綠能，王惠美表示，要確保政策對於縣民是否是最大的福祉。最後王惠美強調，公務員任務，用人唯才，一切以人民福祉、彰化未來發展為主體是公僕最應該做的事情。至於立委輔選，以黨的機制來進行。

(中時 )