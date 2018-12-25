跨年看《府城夜話》 雞屎藤舞蹈劇場歲末新作

雞屎藤舞蹈劇場歲末新作《府城夜話》，以台南知名故事為主題，結合時下流行網路直播，將於跨年連假帶領民眾探尋府城鬼仔古。(雞屎藤舞蹈劇場提供)

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每個年代都有不同鄉野傳奇，府城流傳的鄉野奇譚卻格外「歷久彌新」，當中有「府城最強女鬼」〈陳守娘傳奇〉、洲仔尾古墓〈白馬精寶藏〉及日治時期〈台南運河奇案〉，雞屎藤舞蹈劇場歲末新作《府城夜話》，以台南知名故事為主題，結合時下流行網路直播，將於跨年連假帶領民眾探尋府城「鬼仔古（台語意指鄉野奇譚）」，鄉野奇譚經過新手法詮釋，會有什麼新鮮風貌？28、29、30日來吳園看戲就知道。

經雞屎藤舞蹈劇場向來以常民舞蹈風格及耕掘台南深度故事，建立創作鮮明特色，連續好幾年來，以台南整座城市為文本，每年歲末固定推出一齣深具府城話題性的作品，今年新作《府城夜話》即將在12月28到30日於「吳園公會堂」登場。

這次將以在台南流傳已久的「鄉野奇譚」為主題，分別為—有府城最強女鬼之稱的〈陳守娘傳奇〉、洲仔尾古墓的〈白馬精寶藏〉以及日治時期知名新聞事件〈臺南運河奇案〉，歡迎大家跨年連假來公會堂聽府城鬼仔古。

雞屎藤舞蹈劇團指出，台南在悠遠發展歷程衍生許多有趣的地理風水或民間信仰傳說，這些以明清及日治時代的府城為背景的民間傳說，同時反映出府城開墾歷程與庶民文化的樣貌。因此，今年雞屎藤的歲末新作以鄉野奇譚這樣的「幽微歷史」為文本，從田野調查出發，以史料、口述訪談及歌仔冊為材料，重新探尋「陳守娘」、「洲仔尾白馬精」、及「台南運河奇案」等傳說故事裡的新面貌，剝除「傳說」外衣後，我們從這些故事裡又看到了什麼樣的府城過往與今日？

這次的製作也嘗試以「舞蹈紀實劇場」為創作方式，以「事件」為文本，並特別邀請近年以生動常民台語表演受到矚目的演員盧志杰加入演出。盧志杰身兼阮劇團榮譽副團長，正職是警察，由於熱愛劇場，利用閒暇參與阮劇團、綠光劇團、唐美雲歌仔戲團與電影《大佛普拉斯》的演出及劇本編寫。

這次演出首度嘗試以「直播」這種當代新興文化為表演型式，盧志杰將擔綱直播主角色，在直播主生動抽絲剝繭下，讓觀眾朋友看到鄉野奇譚不同面貌。

(中時 )

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