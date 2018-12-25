接地氣！盧秀燕團隊就職「牛仔褲配襯衫、不打領帶」

2018年12月25日 11:18 中時 盧金足

台中市長盧秀燕率穿著「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的打拚團隊，與民眾席地而坐，向市民宣告從就職開始，市政團隊就要挽袖拚市政。（盧金足攝）

台中市第三屆市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮25日舉行，新任市長盧秀燕布達副市長、秘書長與各機關一級機關首長，其中，出身副市長令狐榮達今天因出國請假，缺席就職典禮，盧秀燕表示，將擇期再補宣誓，盧秀燕隨後率穿著「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的打拚團隊，與民眾席地而坐，向市民宣告從就職開始，市政團隊就要挽袖拚市政。

今日典禮不同以往室內舉行，特別移至市政公園戶外登場，由行政院政務委員張景森擔任監交人，市政團隊穿著「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的親民服裝就職，與市民席地而坐，希望突顯真正的主角是台中市民。

這場輕鬆不放鬆的市長就職典禮，除市長就職還有一級機關首長布達典禮，但三名副市長中除楊瓊瓔及陳子敬出席，另名副市長令狐榮達缺席，對此，盧秀燕表示，令狐榮達剛好出國，未來擇期再補宣誓就職。

此外，29個局處首長中，5名個局處由副局長及主祕代理，盧秀燕表示，有的副局長代理首長，專業及能力具佳，不排除升任首長，也有正在徵詢的人選，因個人工作關係，需再多一點時間，至於日前涉洩漏個資案的消防局長曾進財照常出席布達典禮，加入盧團隊打拚。

監交人行政院政務委員張景森表示，很高興今天回到曾於廿年前擔任副市長的台中市，也看到許多老朋友仍為市民服務，市政是一棒接一棒，二十年前自己到台中當副市長時，二十年來台中市長歷經張溫鷹、胡志強、林佳龍、盧秀燕，「一棒接一棒，台中會更棒」。

張景森委肯定前市長林佳龍過去四年對台中的努力與貢獻，成績有目共睹，盧秀燕在競選時也提出許多市政願景，肯定她提出陽光、空氣、水，讓台中陽光政治、永續經濟，像活水一般永續發展，今天代表行政院主持交接儀式，對於盧秀燕政見，行政院將會全力協助與支持，希望台中市的工作同仁持續服務市民。

(中時 )