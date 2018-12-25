影》韓國瑜就職高雄市長 北農官司卻未了

2018年12月25日 11:17 中時電子報 張達智

20180614中天新聞 北檢舊案約談 韓國瑜：讓人不解

韓國瑜今（25日）正式就任高雄市長，且簽下首份公文—市府小內閣人事令。韓國瑜小內閣受外界高度檢視，有人遭監察院彈劾、有人涉司法案件遭到質疑，而韓國瑜自己的官司也未了。北農「菜蟲」案雖已簽結，但韓國瑜在北農總經理任內發8400百萬元獎金給員工，已被列為偵字案背信罪被告，目前仍在北檢偵辦中。

韓國瑜參選期間，被控2016年擔任台北農產運銷公司總經理期間，疑涉哄抬蔬果價格的「菜蟲案」，北檢經1年多調查，沒有發現犯罪事證，於10月4日將菜蟲案簽結。

不過北農2016年盈餘1.2億元，但卻分給員工7200萬元，據蘋果報導，按照規定，公司發放獎金紅利要經董事會同意，但韓國瑜卻擅自簽發獎金，已是違反《公司法》規定，造成農產公司損失已是背信。

對於發放獎金一事，韓國瑜曾回應，只要公司賺錢都發給員工，每一次都經過董事會同意通過，報股東大會。

而接任的吳音寧，也遭外界質疑在今年春節期間，以業務推廣費購買大量蔬菜，並將其中7000公斤送給表哥彰化溪州鄉長黃盛祿，疑用公費幫表哥助選；不僅如此，吳還被指控以業務推廣費買下60瓶洋酒送給民進黨台北市黨部，遭民眾告發，吳音寧涉犯《貪污治罪條例》圖利罪及《刑法》背信罪，這兩起北農前後任總經理的案件，目前均由北檢偵辦中。

(中時電子報)