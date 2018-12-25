宜蘭縣議長選舉 國民黨張建榮扳倒民進黨陳文昌

2018年12月25日 11:20 中時 李忠一

狹議會最大黨之勢，曾連任3屆宜蘭縣議會議長的國民黨張建榮，捲土重來，以21票比11票，扳倒民進黨籍議長陳文昌，成為議會龍頭，與張建榮搭配的無黨籍陳漢鍾拿下副議長，由於新縣長是國民黨林姿妙，張建榮的勝選，象徵民進黨在宜蘭縣已是府、會完全在野。

宜蘭縣議員選舉國民黨13席，民進黨8席，親民黨1席，無黨籍12席，儘管民進黨較上屆跌落4席，陳文昌仍在議會表態續拚議長連任，但情勢對民進黨極為不利，上周三陳文昌在臉書感嘆：「無力回天。」

不過，張建榮對上長於謀略的陳文昌，一點都不敢大意，4年前張建榮力爭議長4連霸，卻因黨內跑票，讓他痛失議長寶座，為鞏固票源副議長是搭配無黨籍的陳漢鍾。陳文昌則與無黨籍林棋山再次聯手，正副議長對決人選戲碼正與4年前相同。

出席就職典禮的34席議員，張建榮獲得無黨籍議員的支持，加上黨內無人跑票，張建榮拿下21票，擊敗陳文昌的11票，第4度坐上議會龍頭寶座。陳漢鍾則以22票擊敗林棋山的12票，成為副議長。

今年議長、副議長選舉採記名投票，議長投票結果如下：

投票給張建榮的議員：陳傑麟、林騰煌、孫湯玉惠、陳玉萍、林義剛、陳漢鍾、黃琤婷、李清林、陳福山、邱素梅、黃浴沂、蔡文益、黃建勇、莊淑如、楊弘旻、賴良洲、林錫明、林岳賢、陳鴻禧、張建榮、黃定和。

投票給陳文昌的議員：林棋山、劉添梧、張秋明、陳文昌、簡松樹、蔡金惠、松王淑珍、謝燦輝、陳俊宇、林麗、呂惠卿。

投票給吳宏謀的議員：吳宏謀。

投票給楊順木的議員：楊順木。

副議長投票結果如下：

投票給陳漢鍾的議員：孫湯玉惠、林騰煌、陳玉萍、黃琤婷、陳傑麟、陳漢鍾、楊弘旻、林岳賢、陳鴻禧、陳福山、林義剛、蔡文益、邱素梅、賴良洲、黃建勇、黃浴沂、李清林、莊淑如、張建榮、楊順木、林錫明、黃定和。

投票給林棋山的議員：松王淑珍、林棋山、陳文昌、張秋明、簡松樹、蔡金惠、呂惠卿、劉添梧、陳俊宇、吳宏謀、謝燦輝、林麗。

(中時 )