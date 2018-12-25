肝臟小腫瘤大 七旬嬤靠質子治療恢復健康

2018年12月25日 11:16 中時 林周義

黃炳勝表示，肝癌治療沒有最好的方式，只有最適合的方式。（長庚醫院提供）

70歲的張婆婆，肚子痛就醫時發現肝臟右葉長了10公分大的腫瘤，肝臟體積不到一般人的一半。因肝臟小、腫瘤大，若進行傳統光子放射治療，可能讓肝臟萎縮衰竭。採取質子放射治療後，順利讓腫瘤萎縮，且維持了肝臟原有的大小。

肝臟是人體內最大的器官，位於腹腔右上方，分為左、右兩葉，負責人體代謝、解毒、生產膽汁分解脂肪、製造及儲存營養素、排泄等功能。正常肝臟的體積約1500-2000立方公分(cm3)，只要肝功能仍有原來的3成，即可滿足一般生理需求，但若要應付肝癌治療的損耗，就不足夠。

張婆婆家中沒有肝癌病史，不菸不酒，且沒患過B、C肝炎。2015年發現右葉長了10公分的大腫瘤，肝臟體積不到600cm3，且癌細胞已侵入右心房。因擔心癌細胞遠端轉移至肺部，醫師先針對心臟採取光子治療。治療後腫瘤萎縮，肝癌指數卻上升到8萬多(標準為<14)，顯示肝臟腫瘤仍侵害身體，進而採取質子治療。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝表示，傳統光子放射治療對腫瘤小於5公分者效果較佳，若超過5公分，療效較差且易傷害肝臟，讓肝臟衰竭、萎縮。一般治療肝癌患者時，都會先考慮手術、電燒、光子治療等，無法適用才考慮質子治療。

進行第一次質子治療後，張婆婆的肝臟腫瘤在核磁共振檢查下呈現完全壞死，肝癌指數也降到正常值，僅有區域皮膚脫皮的副作用。第二年肝癌復發，再度進行質子治療，健康狀況已經穩定，且肝臟也維持在原有大小。目前的她，每3個月由先生陪伴回診。

林口長庚醫院質子暨放射治療中心，2015年至今收治超過1500位病人，其中肝癌病患約佔1/4。醫療團隊發現，採取質子治療的肝癌患者，兩年存活率約7成，腫瘤控制率超過9成。長庚醫院今年發表於國際期刊「PLOS ONE」的研究發現，小肝肝癌患者若進行質子治療，兩年腫瘤控制率為9成5，且兩年存活率超過8成。黃炳勝表示，目前質子治療並無健保給付，需自費約40萬至70萬元，依病情複雜度而定。

(中時 )