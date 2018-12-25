MOD斷訊風波 頻道商董座指「鄭優說謊」獲不起訴

2018年12月25日 11:30 中時 陳志賢

去年中華電信MOD發生斷訊風波後，引發頻道商台灣互動董事長王志隆、中華電信董事長鄭優之間的一連串糾紛，鄭優因不滿王志隆以架網站、僱人舉牌及宣傳車繞行台北市區等方式宣傳「鄭優說謊」，怒控王妨害名譽。台北地檢署調查後，認為鄭是公眾人物，MOD斷訊事件為公眾事務，王的言論屬於可受公評之事，並非惡意捏造，今以罪證不足，將王志隆不起訴。

去年7月1日，中華電信突對MOD家庭豪華套餐40幾個頻道斷訊，引發社會關注，頻道商台互董事長王志隆更因頻道被斷訊，造成其3000多萬損失一事，槓上中華電信董事長鄭優。

王志隆自今年1月起，具名架設「鄭優說謊」的網站，並且雇用小貨車當宣傳車，於宣傳車附上「鄭優說謊」網站的二維條碼（QR Code），在中華電信總公司附近等道路繞行，還雇用幾名年輕辣妹，戴著口罩、拿著廣告板站在台北市街頭，並在新生北路設立廣告看板。鄭優認 為，王此舉已對他誠信問題進行人身攻擊，提告王涉嫌妨害名譽。

檢方調查時，王辯稱，當初針對MOD斷訊所引發的3000多萬元損失，鄭優曾於去年7月13日在某林姓友人見證下，與他會面並承諾願意補償台灣互動一半左右的金額，但事後，中華電信竟撕毀承諾，讓他不滿。

檢方曾傳喚參與去年7月13日王、鄭會面的人士作證，證明確有這場會面，且鄭曾在會面上提及補償的事，只是沒討論到細節。

檢方認為，鄭身為公眾人物，MOD斷訊事件為公眾事務，王的言論縱使讓鄭難堪不快，但屬於可受公評之事，且確有2人會面一事足，王不是惡意捏造，依罪證不足，將王志隆不起訴。

(中時 )