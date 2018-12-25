高市正副議長選舉 國民黨許崑源、陸淑美穩定當選

2018年12月25日 11:21 中時 林宏聰

高雄市議會66名議員25日上午宣誓就職後，立刻進行議長、副議長選舉，今年首度施行記名投票，國民黨許崑源以38票勝出，重回議長寶座，同黨陸淑美也順利當選副議長，展開藍營穩居強勢的高市議會新時代。

許崑源表示，暌違4年再選上議長，感覺很熟悉，未來會秉持為民喉舌責任，韓國瑜市府政策若能對市民有利，議會絕對支持到底，但如果市府做不好，議會也不會留情，一定嚴格監督。

本屆各政黨共3組人參選正副議長，分別是國民黨許崑源、陸淑美，民進黨李喬如、陳慧文，時代力量2位當選議員也不缺席，林于凱、黃捷宣布搭檔參選。

前年立法院修《地方制度法》，將縣市議會正副議長選舉改為記名投票，今年首度施行，過去「諜對諜」氣氛已不復見，加上本屆國民黨取得33席半數席次，差距懸殊，輸贏事前幾無懸念，今日投票過程一如預期相當平順，不過議員們對首次記名投票有些陌生，議事人員花了不少時間在說明投開票步驟。

議長投票時，議員賴文德、康裕成共2張選票因墨水沾染，經現場討論認定，分別是投給許崑源、李喬如；副議長則有4張選票被墨水汙染，經認定均為有效票，有2票投陸淑美、2票投陳慧文。

選舉結果，許崑源除國民黨籍議員票數全拿之外，還獲得親民黨、無黨團結聯盟、無黨籍共5席支持，以38票當選議長，民進黨李喬如獲得26票、時代力量林于凱拿到2票；副議長方面也沒有意外，陸淑美以38票勝出，民進黨陳慧文取得26票，時代力量黃捷則是2票。

第3屆高市議會政黨席次洗牌，國民黨共拿下33席、民進黨25席、時代力量2席、親民黨1席、台聯1席、無黨團結聯盟2席、無黨籍2席。

稍早，議會由最資深議員陸淑美帶領議員當選人，推舉本屆得票率最高的議員當選人黃柏霖擔任第3屆議會成立大會主持人，與全體議員共同宣誓，在高雄地方法院院長陳中和擔任監誓人之下，66位議員已全部順利完成宣誓。

(中時 )