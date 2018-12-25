酷航年末壓軸！「週二閃人促銷延長版」單程1888元起

酷航年末壓軸促銷海報。圖：酷航提供

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酷航2018年末壓軸促銷！12月25-26日限時兩天的「週二閃人促銷延長版」，多達32個超人氣航點單程含稅只要1,888元起！促銷航點包含東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、泗水、蘭卡威、雅加達、雪梨、墨爾本、馬爾地夫、雅典、柏林等。

本次促銷的旅遊期間最晚至2019年5月31日，辦公室的排假之戰已悄悄開始，機票趕快買起來！

酷航官網的固定促銷「週二閃人促銷」，於 12月進行全新改版，由限時七小時延長為連續兩日，並調整頻率為每月「月中+月底」進行固定促銷，提供旅客更多規劃時間。每月「月中+月底」、「週二+週三」鎖定酷航促銷，即有機會購入超值機票。酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務，以超值價格即可享非凡體驗。

台北/高雄-新加坡單程含稅1,888元起、商務艙3,688元起；台北-東京單程含稅2,488元起、商務艙4,088元起；台北-札幌單程含稅2,288 元起、商務艙4,588元起；台北-首爾單程含稅 2,388元起、商務艙4,088元起；高雄-大阪單程含稅1,988元起、商務艙4,088元起；台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯)單程含稅4,588元起、商務艙13,288元起；台北/高雄-東南亞 (普吉島、泗水、古晉、喀比等) 2,488元起；台北-馬爾地夫單程含稅4,088元起；台北-雅典單程含稅7,688元起、商務艙 26,988元起；台北-柏林單程含稅7,688元起、商務艙26,988元起；台北/高雄-印度 (清奈、柯枝、阿姆利則等)4,088元起、商務艙9,288 元起。

(工商 )

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