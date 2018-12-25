被抗議砍重陽敬老金 新任北市社會局長：應推有溫度的老福方案

2018年12月25日 11:42 中時 張潼

台北市長柯文哲競選期間，每一場掃街拜票處，都會遇到民眾抗議重陽敬老禮金被取消，加上「韓流」衝擊，外界認為這是讓柯今年僅能險勝對手的主要原因。新任北市社會局長陳雪慧今受訪坦言，包括長者的福利在內，的確是市長對社會局的期待，她認為，未來應該思考新的、更有溫度的老福方案，同時也要把舊有方案做得成效更好，這是目標也是挑戰。

陳雪慧畢業於世新大學社會發展研究所，擁有社工員背景，曾任新竹市府社會處長、行政院參議，是新竹市長林智堅任內的任福大將，今年4月請辭處長，接受民進黨徵召參選新竹市議員並單人林智堅競選總部發言人。

此次北上擔任社會局長，陳雪慧說，柯市長對社會局的期待包括長者的福利、公共托育、社會安全網，所以她會以這三個基調去支持局內同仁，推動更近接或更有溫度的方案，另外也要與其他局處溝通、減輕社工員壓力等。

當被問及選前柯文哲頻遭抗議重陽敬老金議題，未來如何處理這些爭議？陳坦言，市長的確希望這部分市府團隊能做得更好，畢竟長輩有時對社會福利要的是感動、感性，不見得是理性上的800元、1000元等數字，這是社工的專長，要如何端出有溫度、感動人的服務方案，但「講很容易，要提出方案、讓長輩都用到，是目標也是挑戰」。

她舉例，既有的政策如石頭湯會加強，例如更因地制宜、更遍地開花，當然也要推新方案，例如現在長輩用手機用得嚇嚇叫，生活都在手機裡，這就要跟不同專業的人合作，針對智慧科技有火花後，就會大膽去推。另托育部分，也希望結合企業、民間資源，努力讓托育設施更普及。

新上任的局處首長中，來自台中市府的黃景茂接任北市都發局。他今受訪時也表示，除大巨蛋要好好處理，公宅問題也是他上任後的大目標，之前有些案子流標，怎麼讓更多營造廠商願意投標，這部分他會把台中經驗帶到台北來。

前民國黨議員徐世勳本屆議員落選，但被柯文哲延攬入市府擔任客委會主委。他表示，自己當議員前是在國外當飯店總經理，選後本考慮要去國外工作，但後來想到自己是新竹客家人，在台北市比較少客家議員，盼能在都會區致力文化保存，所以決定出任客委會主委。他舉例，北市客家文化有個斷層，就是中生代到年輕世代比較不會講客家話，對客家文化認同度也越來越弱，所以應思考如何保留客家的語言與文化。

(中時 )