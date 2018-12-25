綠營遷怒葉俊榮 柯志恩批民進黨：矯情無情

2018年12月25日 11:33 中時 周毓翔

教育部長葉俊榮對台大校長管中閔人事案「勉予同意」，引發綠營不滿，行政院長賴清德也將約談葉。對此，國民黨立委柯志恩在臉書上表示，綠委崩潰，賴清德選擇切割，由卓榮泰發文表示將「查明事實、追究責任」，獨派炸鍋不意外，但要一股腦兒由葉俊榮扛責，「只會令人心寒民進黨的矯情與無情！」

柯志恩說她是就事論事，該批評的一句不會少，但該肯定的也不會吝惜，深知葉俊榮是希望跳出泥淖，不再糾結，讓台灣教育向前走。因此，她願意給葉俊榮一個公允的評價。至少，他最後解開了枷鎖，不管動機為何。

但是，「卡管藏鏡人」仍未被揪出，且若非九合一民進黨慘敗，蔡政府也不可能對管案認賠殺出，柯志恩肯定葉部長跨出這一步，不代表對「卡管勢力」的醜陋、蠻橫與惡行皆可一一抹去，相信人心和歷史是公道的。

柯志恩表示，民進黨似乎被死不認錯的幽靈附身，即使暗忖葉已幫民進黨2020大選拆解了一個炸彈，但他們被意識形態綑綁的慣性反應與政治算計，仍要如狼群圍攻一個學者出身的部長。最可笑的是綠委表示「此事並未跟民進黨團討論過」，豈非公然坐實該黨就是管案的「攔路虎」？

柯質疑，面對獨派的氣極敗壞，原本府方表示「由教育部依照權責辦理」，但又聲稱「尊重行政院要教育部審慎思考」，顯然府方既要展現清理戰場的主導能力，又不願對賴揆的切割自保潑澆冷水。歸根究柢，民進黨上下總有人拿著政治利益的算盤錙銖計較，且既要面子又要裡子，少數頭腦清醒者即使明知是非對錯，也不敢挺身捍衛教育部。

賴清德將約談葉俊榮，柯志恩懷疑，之前對「卡管」撇清責任的人，是否又將伺機出場，表達憤怒？收割利益？從昨至今真是演很大！

(中時 )