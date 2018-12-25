阿里山推三大迎曙光活動 茶香、咖啡香伴首曦

2018年12月25日 11:44 工商 曾麗芳

阿里山風景區管理處推「麻竹湖步道 2019 日出饗宴音樂會」活動。（圖／業者）

為了迎接 2019 第一道曙光，觀光局阿里山國家風景區管理處於大阿里山地區辦理三個迎曙光活動，包括2019 日出印象音樂會、麻竹湖步道 2019 日出饗宴音樂會、碧湖日出啡常醇厚，讓日出的到來更別有一番風情意味，也讓遊客增加多處迎曙光的選擇。

由阿里山管理處、農委會林務局嘉義林區管理處及嘉義縣文化觀光局共同辦理的「 2019 阿里山日出印象音樂會」，舉辦地點位於海拔近 2500 公尺的對高岳車站，今年邀請了樂興之時管絃樂團附設青年團、鄒女高慧君、創作歌手舒米恩帶來精彩演出，讓阿里山上清新的芬多精和優美動聽的音樂陪伴大家迎接新年第一道晨曦，在雲霧繚繞的高山上沉浸在悠揚音樂中。

元旦當天參加現場的打卡活動，分享參與音樂會心得和拍下的美美照片上傳FB，即可獲得限量 3000 份的「2019 日出印象觀日出眼鏡」，提醒大家在觀賞日出的時候，也要好好保護自己的眼睛。

麻竹湖步道於 107 年 1 月完成位於台 18 線 49.5k 龍美路段銜接嘉 131 鄉道(往草山村方向)，步道制高點海拔 1100 公尺，是當地最高視野，可以 360 度環繞四周，南可及嘉南平原，東望遠玉山日出，西看嘉義平原，而這次迎曙光活動時間為 108 年 1 月 1 日早上 5: 00 ～8: 00，將由在地民宿主人帶領遊客步行進入觀景台，沿途有茶園風光及野薑花步道，讓遊客慢慢感受進入這區域攀山越嶺、輕飄而來的雲霧繚繞幽靜山景，別具山林靈氣。

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