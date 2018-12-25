邱奕勝、李曉鐘 順利連任桃園市議會正、副議長

邱奕勝（右）、李曉鐘順利連任正副議長。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時

桃園市議會第二屆市議員25日宣誓就職，隨後進行正、副議長選舉，由於國民黨市議員當選人拿下32席過半，國民黨提名現任議長邱奕勝、副議長李曉鐘連任，無黨聯盟黨團11席，扣除張運炳遭羈押，邱奕勝以42票當選議長，李曉鐘也順利當選，讓民進黨有無推派人選，邱、李配篤定當選。

正副議長選舉，民進黨在「自己投自己」或是「推派人選」爭論已久，但因為沒有人願意「硬碰硬」，也因為此次改為計名投票，綠營採取「自己投自己」方式，避免與國民黨邱、李配正面競爭，綠黨王浩宇投自己，時代力量簡智翔也是投自己。

邱奕勝及李曉鐘對於這場「篤定當選」選舉順利連任相當開心。

由於記名投票很清楚也難以跑票，因此也沒有技術性亮票的問題，這次市議員國民黨32人，再加上李家興以無黨籍報備參選，共有33席，席次過半，其中新人當選9席，占當選席次的27%，不過中壢區葉明月、平鎮區謝彰文、大溪復興區楊朝偉與平地原住民選區吳春芳4人落馬，其中最資深議員謝彰文挑戰9連霸失利，以41票之差成為「落選頭」，因此本屆最資深的市議員為9連霸的桃園區黃婉如。

而最年輕的議員，以今年28歲的牛煦庭及陳雅倫，皆來自龜山區，牛煦庭擁有英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士高學歷，他曾任國民黨桃園市黨部「國民學堂」執行祕書，但未獲提名，以無黨籍身分參選龜山區市議員，並順利當選，而陳雅倫為陳志謀議員的女兒，她與牛還是國小同學。

綠黨市議員王浩宇上屆以26歲為全國最年輕的市議員，是擁有43萬粉絲臉書粉絲團「我是中壢人」的版主，長期經營網路、關注地方議題，來拉近與民眾距離，順利連任；而這屆新議員當中，民進黨年輕議員余信憲則為臉書粉絲團「桃園人」版主，經營網路區塊也有不錯成績。

另名新人朱珍瑤是國民黨新人35歲，外型亮麗甜美的她，更曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，也有選美評審及頒獎人、電台節目主持等經歷。

而媒體人部分，亞洲電台謝美英也順利進入市議會，從拿麥克風進入議事堂，從監督民代轉為為民喉舌的市議員；與國民黨的電視名嘴黃敬平，將可一較高下。

(中時 )

國國配！周典論成功連任屏東縣議… 台南市議長選舉首輪未過半

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。