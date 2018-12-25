自然美與東森結盟後電視首賣 NB1獨家課程打三折

「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」票券適用門市遍布全台119家，包括位於大直ATT 4 recharge三樓直營旗艦店。圖：業者提供

友善列印
工商
東森自然美掌握四大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品及獨創引以為傲按摩技術。圖：業者提供
雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一享受精緻SPA。圖：業者提供

東森與自然美結盟合作，展開線上與線下強強結合，以嶄新的東森 自然美，與大家見面。「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」電視購物首賣，獨家全新組合課程，挑戰市價最低價，破天荒以三折優惠價，回饋東森購物會員，由購物專家一姐斯容親自體驗後熱情推薦，12/26(三) 晚間2240敬請鎖定東森購物CH47。

「自然美」為國際知名美容品牌，1972年由蔡燕萍博士創立，歷經近半個世紀的跨國品牌經營，領先的商品研發技術力與優異專業的服務力，深受台灣、大陸、東南亞女性消費者信賴與喜愛，東森自然美掌握四大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品及獨創引以為傲按摩技術，結合生物學、皮膚生理學與保養品應用驗證實例，發展出自然美獨創的肌膚保養方法，二十年來在國際醫學界、美容界受到一致的肯定。

「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」課程中，就是利用自然美獨創按摩手技，可使保養品內的多種植物生物活性精華迅速滲入肌膚底層，可深層修護護理，全方位改善肌膚問題，促進新陳代謝，延緩老化現象，由內而外提升肌膚自禦力。豐富的課程包含，自然美專利肌膚檢測專業諮詢、自然美獨創手技深層清潔護理、天使V臉手技按摩護理、驅黑美眸重現特殊護理、自然美賦活煥采水潤手技按摩護理和NB-1肌膚3通抗老活膚臉部護理，共三堂，原價$15,300元，東森價$4,980元，挑戰市場最低價，三折的優惠，回饋給東森購物會員們，再送自然美鑽石級會員電子優惠，凡購買非活動優惠產品一律享8折優惠。

「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」票券適用門市遍布全台，共有119家，包括甫於12/23開幕，位於大直ATT4 recharge三樓的直營旗艦店，大直ATT旗艦店是東森自然美第一間進駐百貨公司的直營店。

有別於過往傳統SPA店的模樣，店面裝潢走好萊塢女星精品私宅風格，商品陳列有如時尚精品專櫃，配備專屬私密美容室，還有女明星等級的專業梳妝室和美容檢測室，擁有時尚精緻的護膚紓壓空間，以及雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一同相約前來享受精緻SPA。

完善的設備和寧靜的氛圍將帶給消費者更舒適、更優質的美容SPA環境。購物專家一姐斯容早在銷售前就親自體驗「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」，12/26(三) 晚間2240將現身說法體驗感想，敬請鎖定東森購物CH47。

(工商 )

被抗議砍重陽敬老金 新任北市社… 《全台最速報》史上最強城市行銷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。