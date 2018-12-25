自然美與東森結盟後電視首賣 NB1獨家課程打三折

2018年12月25日 11:44 工商 張佩芬

東森自然美掌握四大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品及獨創引以為傲按摩技術。圖：業者提供

雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一享受精緻SPA。圖：業者提供

東森與自然美結盟合作，展開線上與線下強強結合，以嶄新的東森 自然美，與大家見面。「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」電視購物首賣，獨家全新組合課程，挑戰市價最低價，破天荒以三折優惠價，回饋東森購物會員，由購物專家一姐斯容親自體驗後熱情推薦，12/26(三) 晚間2240敬請鎖定東森購物CH47。

「自然美」為國際知名美容品牌，1972年由蔡燕萍博士創立，歷經近半個世紀的跨國品牌經營，領先的商品研發技術力與優異專業的服務力，深受台灣、大陸、東南亞女性消費者信賴與喜愛，東森自然美掌握四大原則，客制化的肌膚護理、產品成分天然、高科技產品及獨創引以為傲按摩技術，結合生物學、皮膚生理學與保養品應用驗證實例，發展出自然美獨創的肌膚保養方法，二十年來在國際醫學界、美容界受到一致的肯定。

「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」課程中，就是利用自然美獨創按摩手技，可使保養品內的多種植物生物活性精華迅速滲入肌膚底層，可深層修護護理，全方位改善肌膚問題，促進新陳代謝，延緩老化現象，由內而外提升肌膚自禦力。豐富的課程包含，自然美專利肌膚檢測專業諮詢、自然美獨創手技深層清潔護理、天使V臉手技按摩護理、驅黑美眸重現特殊護理、自然美賦活煥采水潤手技按摩護理和NB-1肌膚3通抗老活膚臉部護理，共三堂，原價$15,300元，東森價$4,980元，挑戰市場最低價，三折的優惠，回饋給東森購物會員們，再送自然美鑽石級會員電子優惠，凡購買非活動優惠產品一律享8折優惠。

「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」票券適用門市遍布全台，共有119家，包括甫於12/23開幕，位於大直ATT4 recharge三樓的直營旗艦店，大直ATT旗艦店是東森自然美第一間進駐百貨公司的直營店。

有別於過往傳統SPA店的模樣，店面裝潢走好萊塢女星精品私宅風格，商品陳列有如時尚精品專櫃，配備專屬私密美容室，還有女明星等級的專業梳妝室和美容檢測室，擁有時尚精緻的護膚紓壓空間，以及雙人套房，適合夫妻或姊妹淘一同相約前來享受精緻SPA。

完善的設備和寧靜的氛圍將帶給消費者更舒適、更優質的美容SPA環境。購物專家一姐斯容早在銷售前就親自體驗「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」，12/26(三) 晚間2240將現身說法體驗感想，敬請鎖定東森購物CH47。

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