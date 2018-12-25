韓國瑜就職典禮 大咖雲集觀禮如金馬獎

2018年12月25日 11:42 中時 柯宗緯 、 黃國峰

雄獅旅行社董事長王文傑。（柯宗緯攝）

美食家胡天蘭。（柯宗緯攝）

美食家梁幼群。（柯宗緯攝）

南僑集團會長陳飛龍。（柯宗緯攝）

藝人沈玉琳。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今（25）日在愛河畔舉行就職典禮，廣發2000張貴賓邀請函，大咖雲集觀禮，包括晶華酒店董事長潘思亮、美食家胡天蘭及梁幼群等人都是座上賓，藝人沈玉琳、詹惟中也到場，現場宛若金馬獎頒獎規模。

身為高雄人的潘思亮說，晶華集團在高雄已經有3個飯店，是否加碼投資高雄，他沒正面回應，但說有與韓國瑜已經有接觸過，兩人交換兩岸相關議題，包括怎麼讓人進來，未來會再找時間好好請教市長。

觀光業大咖成為座上賓，被視為韓國瑜拚觀光、經濟的重要指標。雄獅旅行社董事長王文傑透露，還沒討論未來如何投資高雄觀光發展，等候市長上任之後，會針對結構性投資有更進一步規劃。

南僑集團會長陳飛龍表示，高雄與6個月前相比，感覺更加有朝氣，他來看投資環境，高雄條件不輸香港，他也順道吃虱目魚、土托魚等在地美食，為韓國瑜拚觀光盡一份心力。

胡天蘭說，高雄美食多元，如原民、客家、閩南、眷村、伴手禮等應有盡有，市長在就任前已拚命推廣高雄美食，未來等市長空閒下來，再好好談未來美食展如何籌備。

梁幼群說，高雄在地理環境良好，有山有海有水，身為南部子弟的他對這片土地情有獨鍾，他認為高雄要打造美食之都，必須具備豐富食材及富裕生活條件，而相信在韓市長帶領下，人民也會過得快樂。

(中時 )

高雄市政府25日在愛河畔舉行「市長宣誓就職典禮」，新任高雄市長韓國瑜宣示就職，附近大樓的民眾也揮舞著國旗，期待新高雄。（黃國峰攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「市長宣誓就職典禮」，新任高雄市長韓國瑜宣示就職，參與典禮的貴賓，熱情歡呼。（黃國峰攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「市長宣誓就職典禮」，新任高雄市長韓國瑜宣示就職，民眾歡欣鼓舞。（黃國峰攝）

新任高雄市長韓國瑜簽下第一份公文。（黃國峰攝）

新任高雄市長韓國瑜發表就職演說。（黃國峰攝）