竹東鎮長羅吉祥等4人涉違選罷法 被檢方提當選無之訴

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羅浚濱

五合一選舉當選人25日宣誓就職，新竹地檢署將竹東鎮長羅吉祥、竹東鎮代鐘桂龍、蕭雲浪及橫山鄉代羅朝洋等四人，以涉嫌違反選罷法嫌疑重大，向新竹地方法院提出當選無效之訴。

主任檢察官林奕文表示，五合一選舉查獲多起涉賄案件，其中竹東鎮長選舉羅吉祥和吳勝松兩人，都涉嫌透過國民黨系統的里鄰長綁樁 買票，很多都是兩邊拿錢，涉案人近6百人，檢方對羅、吳兩人違反選罷法部分將合併起訴。

林奕文並說，涉違反選罷法的當選者，已在11月30日拿到當選證書，民事當選無效必須在有1個月內提出，竹東鎮長選舉涉賄案年底已來不及合併起訴，因此先向新竹地院提出羅吉祥等人當選無效之訴。

檢察官黃怡文查獲羅吉祥涉嫌在3月間，透過 鐘姓樁腳以每人3萬元代價，向10名里長行賄綁樁，8到10月這些里長假藉工作費名義，以每人1千到2千元的代價，向數百名鄰長行賄，尋求里鄰長支持並當選。

竹東鎮代鍾桂龍被檢方查出9月到10月初，透過林姓樁腳以1千到4千元工作費的名義，向多名鄰長行賄並當選。

竹東鎮代蕭雲浪涉嫌在8月間，透過鄭姓和劉姓兩名樁腳，以每人500元向選民買票，檢方查獲偵查後，將蕭等3人以違反選罷法提起公訴，並提當選無效之訴。

橫山鄉代羅朝洋涉嫌在10月間，以每人2千元向選民買票，檢方偵查後以違反選罷法提起公訴，並提當選無效之訴。

(中時 )

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