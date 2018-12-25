嘉縣正副議長選舉 張明達、陳怡岳順利連任

2018年12月25日 11:49 中時 張亦惠

張明達（左1）、陳怡岳（右2）順利連任正副議長。（張亦惠攝）

嘉義縣議會25日舉行就職典禮及正副議長選舉。（張亦惠攝）

嘉義縣議會25日舉行就職典禮及正副議長選舉，嘉義縣議員共37席，其中當選人王焜玄因賄選案羈押中、議員蔡鼎三因病請假，共35人出席，此次正副議長選舉採記名制，由民進黨籍張明達、陳怡岳連任。

議長部分，張明達獲得全數出席議員的支持，以35票輕鬆過關。副議長部分，民進黨陳怡岳得24票、國民黨李國勝9票、何子凡1票、無效票1票，由陳怡岳當選。

議長張明達首先對議員們表達感謝，未來需要各位議員將民眾的聲音反映給縣府，希望不分黨派在議會議員的支持下，縣府的施政方針可以與議會共同討論、奮鬥，使嘉義縣明日更好，來希望農產、觀光等監督縣府，讓嘉義縣經濟更好。

副議長陳怡岳表示，未來議會一定會同心協力，好的政策議會支持，也善盡監督的角色，創造更好的嘉義縣。

議員陳福成投給李國勝及陳怡岳，是唯一一張無效票，陳福成表示，兩個都是好朋友，只好兩個都投。

議員何子凡將副議長的票投給自己，何子凡說，希望能有一個公平、超脫黨派主持議事的副議長。

陳怡岳獲得羅士洋、武清山、黃鉦凱、許有疆、張明達、黃金茂、黃嫈珺、陳柏麟、 蔡瑋傑、陳怡岳、姜梅紅、蔡奇璋、楊秀琴、劉宏文、黃芳蘭、黃榮俊、戴光宗、 劉雅文、葉孟龍、林淑完、林秀琴、陳文忠、賴瓊如、林緗亭的支持。

李國勝獲詹黃素蓮、邱銀海、吳思蓉、蔡信典、李國勝、陳信文、林于玲、詹琬蓁、 王啟澧的支持。

(中時 )