家人有這條件 勞工失業給付可加領10％

2018年12月25日 14:13 工商 邱琮皓

年關將近，勞工最怕遇到失業，特別是家庭支柱遭遇失業恐會影響全家生計，勞動部勞保局提醒，如果失業勞工有撫養無工作收入的配偶、未成年子女、或身心障礙子女者，就可以申請加發。加發的比例為每扶養1人，就可以依照被保險人離職退保的當月起前6個月平均月投保薪資10％加給，最多計至20％。

勞工張先生平均月投保薪資為3萬元，他的妻子辭掉工作，全心照顧身心障礙子女，但不巧遇到公司因為業務緊縮而裁員，張先生請領失業給付1萬8,000元（30,000x60％），但因為妻子為無收入配偶、子女為身心障礙子女，合計可加給20％，也就是加發6,000元；所以合計張先生失業給付及加發眷屬給付，共可領取2萬4,000元。

而且，張先生在請領失業給付這段時間，一家三口的健保保費自行負擔部分，也都是由就業保險提供補助。

勞保局表示，如果勞工是屬於非自願離職、退保前3年的保險年資滿1年、有工作能力及繼續工作意願，並向公立就業服務機構辦理求職登記，14天內仍無法推介就業或安排職業訓練，就可以請領失業給付。

勞保局指出，只要每月完成失業再認定，就可繼續請領失業給付，最長可領6個月，但如果被保險人已滿45歲或是身心障礙者，最長則可領到9個月。以張先生的例子來說，6個月合計可領到14萬4,000元，如果張先生年滿45歲，可領到21萬6,000元。

(工商 )