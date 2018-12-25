《全台最速報》史上最強城市行銷！ 韓國瑜就職搭愛之船出場

2018年12月25日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎史上最強城市行銷！ 韓國瑜就職搭愛之船出場

高雄市長韓國瑜就職典禮25日早上登場，8點20分他在夫人李佳芬陪同下，從棧貳庫搭上愛之船出發，沿著高雄港前進愛河畔，途中亞洲新灣區美景盡收眼底，約莫搭乘35分鐘抵達會場，現場有原住民舞蹈等多組表演團體暖身，上千貴賓提早抵達等候，上萬民眾也屏息以待這場史上最受矚目的高雄市長就職典禮。

◎連任不要浪費時間 柯P就職走極簡風 只花15萬

台北市第7屆民選市長、副市長及一級機關政務首長宣誓就職典禮今登場，順利連任的台北市長柯文哲整場典禮只花15萬，為六都最低。在典禮上，柯致詞也僅講了10個字「那就努力工作，那就這樣」，第二階段他勉勵新就值得副市長與局處首長時，也只說「各位同仁，開始工作了，我們上工吧！」整場典禮比表定提早20分鐘左右結束，相當「極簡風」。

◎談卸任下一步 朱立倫：2020為台灣打拚

新北市長侯友宜今天上午宣誓就職，前市長朱立倫回歸市民身分，談及下一步規畫，朱立倫說，他的目標很清楚，就是2020為台灣打拼，他會到台灣各地向各界學習、充電，至於是否成立競選辦公室，會先朝工作室方向籌畫。

◎台中市長草地就職典禮 民眾席地吃早餐

台中市首次的「草地就職典禮」25日上午登場！台中市長當選人盧秀燕與市民相約綠地野餐，一起迎接上任的第一個早安，一早很多市民就台中市政府和台中市議會之間的綠地（市政公園）席地吃早餐與民同樂，歷任台中市長也出席盛會，前台中市長胡志強剛好出國，由夫人邵曉鈴代表出席，恭喜盧秀燕出任第三屆台中市長，也是直轄市首位女市長。

(中時電子報)