宣誓就職典禮 議員擔心柯P跑去選總統

2018年12月25日 12:15 中時 吳堂靖

台北市議會今舉辦第13屆議員宣誓就職典禮，預計於明年4月開議，由於前新北市長朱立倫宣布參選2020總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。對此，北市新科議員游淑慧也暗諷，「現在有一點點擔心，會不會這個會期結束柯就跑去選總統，一定會把握這個會期，強力監督」。

北市議會今舉辦就職典禮，不少新科議員首次踏入議場狂找人自拍，也有人磨刀霍霍準備強力監督北市府。新科議員游淑慧表示，現在有一點點擔心，會不會這個會期結束他就跑去選總統，所以今天早上才跟其他議員開玩笑說，「我們 一定要好好握明年4月會期」。

游淑慧也指出，未來將針對大巨蛋案強力監督，該案延宕多時造成龐大浪費，全民都希望大巨蛋案趕快做一個了結。

至於律師徐立信此次以第一高票當選中正、萬華區議員，今天穿上大紅背心參加典禮，笑意藏不住，他表示，第一次到市議會有很多要學習的地方，昨天台北監督連線也有開會討論，未來就是團進團出，未來問政將著重民生，落實民生第一的競選口號。

由於徐立信首次當選議員，甫當選就面臨專業幕僚不足情況，徐表示，長期以來都是一個人在菜市場擺攤提供法律諮詢服務，競選過程有很多好朋友幫忙，但真正要當市議員，還是需要有專業人才輔助，目前也已聘滿8位助理。

不過，徐立信在競選期間也被視為「柯家軍」之一，是否會影響未來問政力道？ 徐立信則說「該監督的還是要監督啦！」

(中時 )