林佳龍：卸任心情滿足和放鬆 籌備「光合基金會」繼續關心台中

2018年12月25日 12:49 中時 盧金足

台中市長林佳龍25日在交接典禮表示，卸任的心情是滿足和放鬆，台中永遠是他的家，未來仍會和市民在一起。（盧金足攝）

第三屆台中市長交接25日上午於市政公園進行交接典禮，台中市長林佳龍親自出席，在監交人行政院政務委員張景森見證下，將市長印信交接給新市長盧秀燕，林佳龍表示，卸任的心情是滿足和放鬆，台中永遠是他的家，未來仍會和市民在一起，已經籌備中的「光合基金會」，也會用「佳龍帶你遊台中」的形式，好好介紹台中的觀光旅遊歷史文化，和值得體驗的人事物。

張景森致詞時感謝前市長林佳龍四年來的貢獻，特別是空汙部分，肯定龍團隊的努力。

林佳龍為新任市府團隊獻上祝福，他卸下市長的身份，會與市民在一起去體驗與介紹台中的美好，「也請盧市長有需要協助之時不用客氣，一通電話我都很樂意提供意見」，也感謝並誠摯的祝福市府團隊。

「卸任的心情是滿足又難得的輕鬆，就像學生提早寫完作業交卷，心中因為成就而感到滿足！」林佳龍肯定四年來市府團隊兢兢業業投入市政，「接下來要將這個甜蜜的重擔交給盧市長」，也期盼城市的進步這場接力賽，一棒接一棒，能夠在既有的基礎上一天比一天更好。

林佳龍說，4年前台中的發展像「穿著衣服改衣服」，交棒此刻已成為台中市第二大都市，團隊努力讓台中市「登大人」成第二大都市，新衣打造完成，有新的區域計畫，建設得到中央支持，教育文化、社會福利政策的軟實力也讓台中市成為宜居城市。

一個月前開票夜時，許多人問他下一站在哪？林佳龍表示，台中永遠是他的家，280萬市民是他的家人，既然是家就希望他更好，家人之間有時會意見不同、選擇不同，但無論如何都是一家人。

對於未來的動向，林佳龍表示，會繼續和市民朋友站在一起，也舉例會用「佳龍帶你遊台中」的形式，好好介紹台中的觀光旅遊歷史文化，和值得體驗的人事物。

對於是否很快會再和大家見面，林佳龍表示，已經籌備中的「光合基金會」希望每個人都成為光點，串聯成光網為台中發光發亮帶來溫暖。

林佳龍強調，台灣現在進入物聯網自媒體時代，每個人在自己的領域，微社群中溝通非常重要，特別是舉辦花博之後覺得台灣高手在民間，用新的方式融入社會，雙向多元溝通互動，大家一起參與的過程相當重要，將美好的人跟事透過基金會連結。

他也表示，不管透過直播或是定點介紹來和大家對話，台灣現在充斥著負面攻擊，與其去批評不如從自身做起，用光的群體行光合作用來匯集正能量，讓社會更有陽光，也重新建構政治和社會的關係。

(中時 )