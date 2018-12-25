管中閔能否上任台大校長？胡幼偉：還有變數

文化大學新聞系主任胡幼偉。（中時資料照，劉宗龍攝）

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教育部長葉俊榮昨突然開記者會，同意管中閔就任台大校長，行政院祕書長卓榮泰表示，棄行政倫理不顧，「令人遺憾，必須查明事實、追究責任」，對此，文大新聞系主任胡幼偉也在臉書表示，「老管確定能上任台大校長嗎？」他覺得，「此事還有變數」。

胡幼偉昨在臉書表示，除非，卓榮泰跟葉俊榮是故意唱雙簧，一個扮黑臉、一個扮白臉，目的是安撫獨派，否則，他認為還有變數，例如：這兩天，會硬逼葉走人，由政次代理部長一職，再改口說尊重行政院意見，還是要暫緩聘任老管，所以他認為還要再觀察。

管中閔能否上任台大校長？胡幼偉：還有變數。(翻攝胡幼偉臉書)

胡幼偉指出，「如果台大遴選校長，必須根據遴選辦法，辦法中並未規定，候選人應主動揭露曾任或現任公司獨董」、「那麼，遴選委員會一切依法辦事，有何瑕疵？有瑕疵就是有瑕疵，沒問題就是沒問題，台灣人是這麼好呼嚨的嗎？」。

網友表示，「又在唱黑白臉，好人爛人都是他們在做」、「一管滅三長，真威風也」、「勉予呼攏啦」、「死不認錯，永不改過」、「管中閔是經台大校長遴選委員會，合法選出的校長當選人」、「行政院不敢，葉老師都算好了，若是行政院要這樣幹，那就表明卡管是行政院院長的決定」

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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