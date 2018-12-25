柯志恩：綠要葉俊榮扛責 無情又矯情

2018年12月25日 13:01 旺報 簡立欣

立委柯志恩25日在臉書發文表示，葉俊榮聘任管中閔，若干綠委崩潰，賴清德選擇切割，由卓榮泰發文表示將「查明事實、追究責任」；獨派炸鍋不意外，但要一股腦兒由葉俊榮扛責，只會令人心寒民進黨的無情和矯情。

柯志恩首先澄清，她絕非事先知情，而是她對此事十分關切，昨午她一邊處理故宮預算，一邊受記者之託，去電詢問教育部。之後參加蘇嘉全院長主持朝野協商，下午2點多忽傳來教育部3點將開記者會的訊息，她還告知在場的藍綠立委，也對即將召開的記者會既期待又忐忑。

柯志恩說，回到辦公室，記者會前接獲部長回電告知「會做出勇敢的決定」，但仍不知結論為何，直到最後聽到「勉予同意」才落下心中大石，並發出臉書。她表示自己向來就事論事，深知部長回電，是希望跳出泥淖，不再糾結，讓台灣教育向前走。因此，她願意給葉俊榮部長一個公允的評價，「至少，他最後解開了枷鎖，不管動機為何。」

柯志恩說，雖然卡管藏鏡人仍未被揪出，且若非九合一民進黨慘敗，蔡政府也不可能認賠殺出，她肯定葉部長跨出這一步，但不代表對卡管勢力的醜陋、蠻橫與惡行皆可一一抹去。

她痛批民進黨死不認錯，即使暗忖葉部長已幫民進黨2020大選拆解了一個炸彈，卻仍被意識形態綑綁，仍如狼群圍攻一個學者出身的部長。最可笑的是綠委表示「此事並未跟民進黨團討論過」，豈非公然坐實該黨就是管案的攔路虎。而面對獨派的氣極敗壞，原本府方表示「由教育部依照權責辦理」，但又聲稱「尊重行政院要教育部審慎思考」，顯然府方既要展現清理戰場的主導能力，又不願對賴揆的切割自保潑澆冷水。歸根究柢，民進黨上下總有人拿著政治利益的算盤錙銖計較，且既要面子又要裡子，少數頭腦清醒者即使明知是非對錯，也不敢挺身捍衛教育部。

由於今日傳出請辭待命已多日的賴揆要約見葉部長，柯志恩諷刺，之前對卡管撇清責任的人，是否又將伺機出場，表達憤怒？收割利益？從昨天至今真是「演很大」。

(旺報 )